Kao da gledaš prekid uživo

Rijetko koja rock and roll priča imalo sliči na onu članova Fleetwood Maca. Stevie Nicks i Lindsay Buckingham bendu se priključio kao par, da bi tijekom intenzivnih turneja i međusobnih svađa završili svoju ljubavnu priču, ali nastavili svirati u istom bendu. Štoviše, kultni album Rumours posvećen je upravo njihovoj ljubavi, s tekstovima koji su oni pjevali jedno o drugom, od Go Your Own Way, Dreams i drugih… Na pozornici su izgledali kao da se proždiru pogledima, no izvan nje njihov je odnos i dalje bio izuzetno kompleksan. Mješavina duboke ljubavi, profesionalnog poštovanja i neprežaljenih zamjerki pratila ih je kroz cijelu karijeru.

Zasigurno jedan od najpoznatijih i najnapetijih trenutaka u povijesti rock glazbe dogodio se 1997. kada je Stevie Nicks napokon dobila priliku pjevati Silver Springs (koja se na kraju nije našla na Rumours, što ju je osobno pogodilo), dok on svira gitaru i pjeva prateće vokale. Stevie je kasnije u intervjuima priznala da je ta izvedba bila trenutak kada su sve potisnute emocije, bijes, tuga i nerealizirana ljubav izbile na površinu. Izjavila je da je u tom trenutku na pozornici stvarno željela da ga njezine riječi “pogode” i da osjeti svu bol koju je ona nosila. CNN, Music Mill, Rolling Stone, Miscelana, Tune into history, Top music songs