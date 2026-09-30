Kada je vožnja najekonomičnija: Optimalna brzina za najnižu potrošnju goriva je oko 70 km/h - Monitor.hr
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Najmanje troši kad stoji ugašen

Kada je vožnja najekonomičnija: Optimalna brzina za najnižu potrošnju goriva je oko 70 km/h

Prema studiji francuskog centra Cerema, potrošnja goriva ne prati ravnu liniju, već ima asimetrični U-oblik. Pri preniskim brzinama motor radi predugo i troši više, dok pri brzinama iznad 80 km/h eksponencijalno raste otpor zraka. Idealna ravnoteža između učinkovitosti rada motora, vremena putovanja i otpora zraka postiže se pri brzini od oko 70 km/h. Sve iznad toga, poput vožnje 120 ili 130 km/h, drastično povećava potrošnju goriva, odnosno skraćuje domet u slučaju vožnje električnih vozila. Revija HAK


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Ali s jasnim pravilima. Kante za smeće, poštanski sandučići, PVC cijevi ili čak hladnjaci, sva su sredstva dopuštena s ciljem da prevare vozače i da uz minimalno uređenje izgledaju kao prometne kamere. Lažni radari nisu zabranjeni zakonom. Tvrtke također legalno prodaju ovu vrstu proizvoda na tržištu. No dozvoljeno je instalirati lažni radar na zemljište koje je u vlasništvu osobe ili tvrtke koja ga postavlja. Ne smije ga se postavljati na javnoj površini. Revija HAK

 

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Kazna za puževe

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Dakle, u Zakonu piše da je vozač dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta te gustoći prometa tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju može predvidjeti. No, isto tako vozač ne smije bez opravdanih razloga voziti tako sporo da bitno usporava prometni tok ili ugrožava druge sudionike u prometu. Kada se iza vozila nakupi kolona vozila koja ga ne mogu sigurno preteći, vozilo se mora na prvom pogodnom mjestu isključiti iz prometa i propustiti kolonu vozila iza sebe. Kazna za nepoštavnje ovih odredbi je 130 eura. Revija HAK

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