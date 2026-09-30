Najmanje troši kad stoji ugašen
Kada je vožnja najekonomičnija: Optimalna brzina za najnižu potrošnju goriva je oko 70 km/h
Prema studiji francuskog centra Cerema, potrošnja goriva ne prati ravnu liniju, već ima asimetrični U-oblik. Pri preniskim brzinama motor radi predugo i troši više, dok pri brzinama iznad 80 km/h eksponencijalno raste otpor zraka. Idealna ravnoteža između učinkovitosti rada motora, vremena putovanja i otpora zraka postiže se pri brzini od oko 70 km/h. Sve iznad toga, poput vožnje 120 ili 130 km/h, drastično povećava potrošnju goriva, odnosno skraćuje domet u slučaju vožnje električnih vozila. Revija HAK