Danas (12:00)
Nismo navikli na svemir
Kako bestežinsko stanje primorava mozak da ponovno izradi naš osjećaj stvarnosti
Ljudski se mozak razvio pod stalnim utjecajem Zemljine gravitacije, koja služi kao temeljni koordinatni sustav za percepciju prostora, tijela i stvarnosti. U bestežinskom stanju taj se pouzdani oslonac – nazvan 1G super-prior – gubi, pa mozak mora iznova kalibrirati svoj model svijeta. Poremećaj vestibularnog sustava u mikrogravitaciji dovodi do reorganizacije moždanih mreža i pojačanog oslanjanja na druga osjetila. Ova neuroplastična prilagodba mijenja percepciju vlastitoga identiteta i prostora, pružajući neuroznanstvena objašnjenja za fenomene poput overview effecta te naglašavajući izazove za buduća dugotrajna putovanja na Mars. Igor Berecki za Bug