Treća dob zapravo je produžetak prave zabave
Kako dostojanstveno starjeti? Krčmar i Rede o životu i onome što ostaje
Kod Stankovića gostovali su bivša profesorica Đurđa Krčmar i bivši novinar i nogometaš Miroslav Rede. Složili su se da je ključ lijepe starosti u zdravlju, okruženju, brizi o sebi i druženju s ljudima, a ne u novcu. Dok Đurđa svoju vitalnost održava plivanjem, vježbanjem i kazalištem, Miroslav uživa u obitelji, praćenju nogometa i druženju s prijateljima. Obje životne priče nose snažnu poruku: život je lijep, a smisao se krije u ljubavi, bliskosti i nesebičnom pomaganju drugima. HRT