Kako funkcionira prikupljanje vaših podataka i kako ih učiniti neupotrebljivima - Monitor.hr
Danas (22:00)

Pa nek si algoritam misli

Kako funkcionira prikupljanje vaših podataka i kako ih učiniti neupotrebljivima

Tehnološki divovi prikupljaju podatke poput osobnih informacija, IP adresa, povijesti pregledavanja i GPS lokacije radi privlačenja korisnika, ciljanog oglašavanja, poboljšanja proizvoda i upravljanja rizicima. Korisnici zabrinuti za privatnost mogu smanjiti vrijednost tih podataka pomoću nekoliko trikova (makeuseof)

  • Trovanje podataka (Data Poisoning): Namjerno klikanje na sadržaj koji vas ne zanima kako bi se zbunili algoritmi.
  • Štrajk podacima (Data Strike): Korištenje alata za privatnost, brisanje podataka ili napuštanje platformi.
  • Svjesno ustupanje (Conscious Data Contribution): Preusmjeravanje aktivnosti na konkurentske platforme.

Kolektivnim djelovanjem korisnici smanjuju utjecaj i profitabilnost prikupljanja podataka. S istom temom pozabavio se i Netloss


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