Pa nek si algoritam misli

Početkom siječnja sigurnosni stručnjak Troy Hunt identificirao je prvi dio velike baze ukradenih osobnih podataka, nazvane Collection #1, objavio je nacionalni CERT. Ta je baza sadržavala 773 milijuna jedinstvenih korisničkih oznaka i lozinki. Nakon toga pronađena je nova baza podataka, Collections #2-5, a koja sadrži 25 milijardi zapisa u 845 gigabajta podataka. Baze su nastale krađom podataka od, na primjer, tvrtki kao što su Dropbox i LinkedIn. Na Huntovoj stranici Have I Been Pwned možete provjeriti jesu li i vaši podaci u “kolekciji”. Mreža…