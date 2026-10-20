Pa nek si algoritam misli
Kako funkcionira prikupljanje vaših podataka i kako ih učiniti neupotrebljivima
Tehnološki divovi prikupljaju podatke poput osobnih informacija, IP adresa, povijesti pregledavanja i GPS lokacije radi privlačenja korisnika, ciljanog oglašavanja, poboljšanja proizvoda i upravljanja rizicima. Korisnici zabrinuti za privatnost mogu smanjiti vrijednost tih podataka pomoću nekoliko trikova (makeuseof)
- Trovanje podataka (Data Poisoning): Namjerno klikanje na sadržaj koji vas ne zanima kako bi se zbunili algoritmi.
- Štrajk podacima (Data Strike): Korištenje alata za privatnost, brisanje podataka ili napuštanje platformi.
- Svjesno ustupanje (Conscious Data Contribution): Preusmjeravanje aktivnosti na konkurentske platforme.
Kolektivnim djelovanjem korisnici smanjuju utjecaj i profitabilnost prikupljanja podataka. S istom temom pozabavio se i Netloss