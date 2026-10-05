Puno papira i živci od čelika
Kako izgleda radni dan profesionalne predstavnice suvlasnika u Zagrebu
Zgradonačelnik donosi priču jedne takve profesionalke, koja predstavlja zgrade u zapadnom dijelu Zagreba: u taj je posao ušla slučajno, i sama nezadovoljna načinom vođenja zgrade u kojoj je živjela, da bi se posao “proširio” na druge zgrade usmenim putem, odnosno preporukama. No, važno je upoznati sve suvlasnike i saslušati njihove želje i potrebe te uvjeriti ih da se sredstva troše transparentno i po načelu hitnosti. Puno je posla, a naknade variraju ovisno o veličini zgrade i obujmu posla. Važna je suradnja s upraviteljem, kao i s pravnim službama. Tu je i briga oko rješavanja brojnih problema, od radova i obnove do sanacije u slučaju poplava i drugih nepogoda, ali i komunikacije s gradskim službama.