Kim Jong-Unovih 11
Kako je jedno prijenosno računalo ‘olakšalo’ Binance za 6,3 milijarde
Hakerskim napadom na najveću svjetsku kriptoburzu Binance ukradeno je čak 6,3 milijarde dolara. Napadači su u sustav prodrli putem hakiranog prijenosnog računala jednog inženjera, a tragovi vode prema hakerskoj skupini iz Sjeverne Koreje. Predstavnici Binancea objavili su da je uz pomoć partnera zamrznuta polovica ukradenih sredstava, dok je ostatak štete tvrtka pokrila vlastitim novcem. Incidnet je ponovno uzdrmao povjerenje u sigurnost digitalne imovine, pri čemu stručnjaci upozoravaju da umjetna inteligencija danas pronalazi sigurnosne propuste brže nego što ih stručnjaci stignu zatvoriti. DW