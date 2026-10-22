Čelična lady obula kopačke
Kako je Margaret Thatcher stala na kraj huliganima: Između lažnih citata, policijske represije i stravičnih tragedija
Kriza engleskog nogometa 1980-ih, obilježena oronulim stadionima i huliganizmom, kulminirala je tragedijama na Bradfordu, Heyselu i Hillsboroughu. Iako se na društvenim mrežama Čeličnoj Lady pripisuje viralan citat u kojem navijače naziva “stokom i ološem”, nema dokaza da ga je ikada izgovorila. Umjesto toga, njena se vlast protiv navijača borila oštrom retorikom, zabranom alkohola, videonadzorom i jačanjem policijskih ovlasti. Ipak, represija i ograde doveli su do tragedije na Hillsboroughu. Tek je Taylorovo izvješće potaknulo prave reforme: uklanjanje ograda, uvođenje sjedećih mjesta, modernizaciju stadiona i nastanak komercijalne Premier lige. Faktograf