Čelična lady obula kopačke

Sopić vjerojatno nije zaradio veliki novac, niti je postao zvijezda i nogometni besmrtnik u domovini, ali je u društvenom, a možda i u igračkom smislu, napravio sadržajniju karijeru od tolikih svojih mnogo čuvenijih vršnjaka. Je li ga Druga Bundesliga učinila takvim kakav jest, ili se takav naprosto rodio i u Zagrebu odrastao, nama je nemoguće znati. Netko će, vjerojatno, reći da je Sopićev krajnji domet i bila Cvajta, upravo zato što je bio takav, neposlušan i divlji. Ali bit će, ipak, da čovjek uvijek bira kontekst po mjeri vlastite naravi, najprije pameti i osjećaja, a tek onda temperamenta. Poslušajmo još jednom Željka Sopića: 50 naših na pet-šest Poljaka, najmanje dvostruko starijih Poljaka. Poslušajmo ga bolje: “To su vam one situacije u kojima vam je neugodno što ste Hrvati.” E, to vam je, gospodo draga, Cvajta u najboljem svom izdanju. To vam je kad kažu da si neposlušan i divlji, a tebe je samo sram, tebi je neugodno jer si pasivno prisustvovao nečemu u čemu si, upravo zato što imaš srama, saučesnik. A tebi je neugodno što si Hrvat. Miljenko Jergović za svoj blog.