Kako je Margaret Thatcher stala na kraj huliganima: Između lažnih citata, policijske represije i stravičnih tragedija - Monitor.hr
Danas (07:00)

Čelična lady obula kopačke

Kako je Margaret Thatcher stala na kraj huliganima: Između lažnih citata, policijske represije i stravičnih tragedija

Kriza engleskog nogometa 1980-ih, obilježena oronulim stadionima i huliganizmom, kulminirala je tragedijama na Bradfordu, Heyselu i Hillsboroughu. Iako se na društvenim mrežama Čeličnoj Lady pripisuje viralan citat u kojem navijače naziva “stokom i ološem”, nema dokaza da ga je ikada izgovorila. Umjesto toga, njena se vlast protiv navijača borila oštrom retorikom, zabranom alkohola, videonadzorom i jačanjem policijskih ovlasti. Ipak, represija i ograde doveli su do tragedije na Hillsboroughu. Tek je Taylorovo izvješće potaknulo prave reforme: uklanjanje ograda, uvođenje sjedećih mjesta, modernizaciju stadiona i nastanak komercijalne Premier lige. Faktograf


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25.09.2024. (17:00)

Svaka čast, respekt!

Jergović: Željko Sopić, čovjek kojem još uvijek zna biti neugodno

Sopić vjerojatno nije zaradio veliki novac, niti je postao zvijezda i nogometni besmrtnik u domovini, ali je u društvenom, a možda i u igračkom smislu, napravio sadržajniju karijeru od tolikih svojih mnogo čuvenijih vršnjaka. Je li ga Druga Bundesliga učinila takvim kakav jest, ili se takav naprosto rodio i u Zagrebu odrastao, nama je nemoguće znati. Netko će, vjerojatno, reći da je Sopićev krajnji domet i bila Cvajta, upravo zato što je bio takav, neposlušan i divlji. Ali bit će, ipak, da čovjek uvijek bira kontekst po mjeri vlastite naravi, najprije pameti i osjećaja, a tek onda temperamenta. Poslušajmo još jednom Željka Sopića: 50 naših na pet-šest Poljaka, najmanje dvostruko starijih Poljaka. Poslušajmo ga bolje: “To su vam one situacije u kojima vam je neugodno što ste Hrvati.” E, to vam je, gospodo draga, Cvajta u najboljem svom izdanju. To vam je kad kažu da si neposlušan i divlji, a tebe je samo sram, tebi je neugodno jer si pasivno prisustvovao nečemu u čemu si, upravo zato što imaš srama, saučesnik. A tebi je neugodno što si Hrvat. Miljenko Jergović za svoj blog.

19.08.2023. (13:00)

Nasilnik prepoznaje kolegu i uvijek je na njegovoj strani

Vedrana Rudan: Blagoslovljene bile letve njihove

  • Priznajem, kad sam pročitala što je izrekao nadbiskup Uzinić ostala sam u šoku. Kako se usuđuje? Kako se samo usuđuje istovremeno slaviti Gospu i braniti skupinu zlikovaca koji su krenuli u Grčku da bi se mlatili. Huligani su poput korova kao što su to i katolički popovi, vrsta koju se teško može iskorijeniti, ali je se može i mora kazniti na svakom koraku. Da se tim čudovištima pruža otpor koji zaslužuju, ovi u mantijama su gori od ovih u hudicama, žrtava bi bilo manje.
  • Na portalima se od nas poreskih obveznika traži da se založimo da huliganima Hrvatska, to jest vlast, to jest premijer, to jest neki ministar, pomogne jer su “hrvatski građani”. Opaki dečki koje je grčka policija stavila na sigurno boje se da će ih njihove grčke kolege, to im najavljuje naš predsjednik Milanović, pojebati u nekom od grčkih zatvora. Ako je tako, nije li to rizik posla? Ribaru su mokre noge, pekaru su bijele ruke, zašto ne bi huliganu bila razvaljena guzica? Kakve to veze ima sa mnom? Nisam ih tamo poslala, ne zanimaju me suze “jedne anonimne mame” kojoj “dijete” u zatvoru nema ni kruha ni vode. Dečki, znali ste kamo idete, jebite se, i figurativno i stvarno.
  • Bojsima od srca želim sve najgore, a katoličkim djecojepcima također jer su ista ekipa. Njih je u isti kontekst u svojoj propovijedi uvalio kardinal Uzanić, ne ja. Jedni i drugi svojim zlodjelima poručuju isto: treba oprostiti žrtvama jer ne znaju što čine. Rudan
17.08.2023. (00:00)

I znaj da Bog zna za sveto ime to...

Vojković: Nema glupljeg nego raditi nerede u Grčkoj, ali Hrvatska ipak mora pomoći Boysima

Otišli su par država dalje, obilazili usred ljeta pola Balkana preko Albanije do Grčke, kako bi došli na dogovorenu tučnjavu jer na utakmicu ionako nisu mogli. Otišli su u državu gdje su istražni zatvori jako dugi, gdje je zatvorenika puno i gdje su po zatvorima u jako velikom postotku stranci. Valjda je od cijele Europske unije Grčka najgore mjesto gdje se uopće može zaglaviti u zatvoru. Jesu li hrvatski huligani napravili glupost? O jesu, priličnu. Je li grčka policija propustila zaustaviti ih na vrijeme? Da, sigurno. Samo sudjelovanje u tučnjavi, “šori”, ako je netko ozlijeđen ili ubijen – je kažnjivo, to što naši sudovi ne šalju za to u zatvor na tri godine, to je stvar naše sudske prakse. Grčka sudska praksa može biti jako, jako drugačija. No, država služi tome da pomogne svojim građanima, čak i kad naprave glupost. U ovom konkretnom slučaju ljude treba obići, na što konzularni službenici imaju pravo, i pomoći im u pronalaženju dobrog odvjetnika jer grčki kazneni zakon u ovim stvarima nije blag. Goran Vojković s pravne strane problematike za Index.

12.08.2023. (16:00)

Klubovima smetaju huligani, ali im ne smeta desničarska ideologija koja ih potpaljuje

Dragan Markovina: Užas u Ateni

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  • U moru muzičkih pravaca, među onima koji se ističu magičnom melankolijom kojoj je nemoguće pobjeći ističe se ‘rebetiko’, pravac nostalgičnih pjesama grčkih izbjeglica koje su nakon sporazuma iz Lausseane, jednog od najsramotnijih dokumenata u povijesti međunarodne diplomacije kojim je legalizirana ideja tzv. razmjene stanovništva, trajno ostale bez zavičaja i domova. S obzirom na njihov nostalgični karakter i pjevanje o izgubljenom zavičaju te su pjesme djelovale subverzivno na grčki nacionalizam kao vladajuću ideologiju koja ih je zbog toga zabranjivala. Pa su tako izbjeglice iz Konstantinopola i Male Azije bile dvostruko izolirane, bez zavičaja i bez stvarne prihvaćenosti u novostvorenoj Grčkoj. Posvetile su se onome što im je jedino preostalo, a to je zatvaranje unutar vlastite izbjegličke zajednice.
  • Jedan pak od najsnažnijih simbola te zajednice je nogometni klub AEK, što predstavlja kraticu od Atletsko društvo Konstantinopolis. S AEK-om je ovog utorka trebao u Ateni, na njihovom relativno novom stadionu, znakovitog imena Aja Sofija, igrati zagrebački Dinamo, ali kao što kompletna javnost zna, ta je utakmica odgođena nakon huliganskog napada na Atenjane i navijače AEK-a, od strane nekoliko stotina navijača zagrebačkog kluba, potpomognutih navijačima atenskog Panathinaikosa, u kojem je poginuo dvadesetdevetogodišnjak.
  • Kad stvari ogolimo do kraja, dogodio se planirani zločin iz mržnje, za čiju organizaciju je trebalo proputovati čitav Balkan i biti spreman na sve, pa i na to da će netko biti ubijen. Pri čemu mržnja evidentno nije motivirana isključivo klubaštvom, nego i ideologijom, budući da se ujedno radi i o pripadnicima ekstremno desne navijačke skupine koja je napala navijače lijeve provenijencije, k tome u zajedničkoj organizaciji šireg radikalno desnog bratstva. To pak nadilazi ono što se smatra tradicionalnim navijačkim folklorom i savršeno se uklapa u političke trendove u Europi. Peščanik
28.12.2020. (19:00)

Ujedinjeni ekstremizam

Huligani između tribina, ringa i ulične tučnjave

Na prosvjedima protiv pandemijskih mjera u Njemačkoj objelodanjeno je udruživanje različitih vrsta huligana koji streme neonacizmu i ultradesnici, a u borbi protiv neoliberalnoga kapitalizma. Prosvjede od studenoga u Leipzigu organizira pokret Querdenker te su u prvo vrijeme njima bili pridruženi nogometni huligani, no ispostavilo se da su se pridružili i huligani organizirani oko borilačkih sportova pa se sada u Njemačkoj potiče na promicanje borilačkih sportova kao nenaslinoga rješenja. Njemačka federacija mješovitih borilačkih vještina napominje kako je samo mali broj ektremista u borilačkim sportovima, a vlasti se nalaze u paradoksalnoj situaciji u kojoj su prosvjedi legalni, ali podprti nasilnim huliganskim skupinama svih profila te vjeruju u nove načine obuzdavanja koje će njemačka policija iznjedriti. Deutsche Welle

10.02.2019. (11:00)

“Ja sam Crnogorac, nisam Srbin”, vikao je napadnuti vaterpolist iz mora; napadači ga nazivali četnikom

12.02.2017. (23:37)

Zagreb: Huligani napali simpatizere Partizana u kafiću u sklopu Doma sportova – letjele krigle, ima razbijenih glava

09.12.2016. (09:33)

Začarani krug

‘Od navijača do gledatelja i od zabave do huliganizma’

“Kao posljedica bavljenja nasiljem u hrvatskom nogometu 2003. godine je donesen famozni Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Osim čudnog naziva koji se a prirori bavi posljedicama zakon je vrlo čudan i nedorečen, a kako vidimo nakon 12 godina i dalje se društvo bavi istim problemima. Dok sami sebi ne razjasnimo što zapravo želimo s nasiljem u društvu i u sportu, ono će biti prisutno uz promijenjeni modalitet i ambalažu”, piše Lupiga.

17.10.2016. (14:00)

Heroji ulice

Dežulović: Večernjakovi huligani

“Divnom i uigranom ironijom sudbine, slučaja, uređivačke politike, grafičkog dizajna i suvremene povijesti, nostalgična huliganska hagiografija ‘Kolcem i lancem prebijali su Delije’ na naslovnici Večernjakova sajta ovoga se utorka, eto, našla točno ispod dramatične vijesti ‘Šipkama i bokserima napadnut Bruno Marić’. Toliko blizu da sam zaista, bez zaj…….., umjesto teksta o huliganima iz Torcide otvorio tekst o huliganima iz Bad Blue Boysa. U čemu je dakle stvar, zašto su u Hrvatskoj dopušteni ‘kolci i lanci’, a zabranjene ‘šipke i bokseri’?”, komentira Boris Dežulović za Novosti.

28.06.2016. (12:11)

Zakon kaže

Petranović: Hrvatska se u obračunu s huliganima iz Francuske ponaša kao Srbija

U težnji da brzo odgovori na prozivke javnosti, splitski Županijski sud je odredio jednomjesečni istražni zatvor četvorici mladića koji su uslikani na tribinama u Francuskoj. No hrvatski prekršajni sudovi nemaju nadležnost nad prekršajima počinjenima u inozemstvu, tako stoji u Kaznenom zakonu. Hrvatska se u ovom slučaju ponaša jednako kao – Srbija, piše Damir Petranović za Forum, jer je preuzela univerzalnu jurisdikciju i ambiciju suditi huliganima dok istovremeno susjednoj državi s pravom odriče nadležnost nad ratnim zločinima počinjenim na vlastitom teritoriju.