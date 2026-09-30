Kad su i oceani postali preuski za tračeve

Iako danas bezbrižno letimo na kraljevstvu bežičnih mreža, temelji globalne komunikacije položeni su davne 1858. godine. Tada je izgrađen prvi 2000 milja dugi transatlantski telegrafski kabel koji je povezao Europu i Sjevernu Ameriku. Premda je taj povijesni pothvat počivao na Morseovom kodu i ubrzo propao, otvorio je vrata modernom dobu. Bez te pionirske ideje i današnjih 600 podorskih kabela kroz koje putuju podaci, čitanje ovakvog sadržaja bilo bi posve nezamislivo. Open Culture