Kad sunce i baterije zaplešu u ritmu štednje

Kućanstva u Europskoj uniji su, pokazuju podaci Eurostata, 2024. godine potrošila 9,54 milijuna teradžula energije, što je neznatno smanjenje (–0,2%) u odnosu na 9,57 milijuna teradžula 2023. godine, piše Zgradonačelnik. Najviše se koristio plin, električna energija, a na trećem mjestu su obnovljivi izvori energije. Potrošnja energije za grijanje kućanstava od 2003. godine smanjila se za 1,2 posto, a za kuhanje za 0,9. S druge strane, klime su više radile za hlađenje prostora, a više struje trošilo se i na rasvjetu i električne uređaje.