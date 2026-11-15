Kako solarni paneli i baterije mogu smanjiti troškove energije za 40 posto - Monitor.hr
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Kad sunce i baterije zaplešu u ritmu štednje

Kako solarni paneli i baterije mogu smanjiti troškove energije za 40 posto

Prema izvješću Schneider Electric Research Institutea, usklađeno uvođenje solarnih panela, baterija i elektrifikacije moglo bi tijekom 2030-ih smanjiti troškove elektroenergetskog sustava do 40 posto te svjetskom gospodarstvu donijeti dodatnu vrijednost od 0,8 posto BDP-a. Ključ uspjeha leži u koordinaciji ponude i potražnje kako bi se izbjegao privremeni rast troškova. Autori ističu tri prioriteta: pametne tarife, poticaje za istovremeni rast solarnih kapaciteta i elektrifikacije te pojednostavljenje administrativnih postupaka. Mreža


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