Nitko se još nije vratio da nam ostavi recenziju na Googleu

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Kako su ljudi kroz povijest objašnjavali što nas čeka kad zauvijek sklopimo oči
Pitanje što se događa nakon smrti prati čovječanstvo od samih početaka, a objašnjenja variraju od religijskih vjerovanja do znanstvenih i spekulativnih ideja. Budizam tako uči o cikličkom ponovnom rođenju (samsari), kršćanstvo o uskrsnuću i vječnom životu, dok znanstveni naturalizam ističe da smrću mozga svijest jednostavno nestaje. Suvremene spekulacije obuhvaćaju hipotezu simulacije, kvantnu besmrtnost i ekološke oblike povratka prirodi. Iako se pristupi drastično razlikuju, konačan i empirijski dokazan odgovor o sudbini svijesti izvan fizičkog tijela i dalje ne postoji. N1