Kanada i Mark Carney kao primjer kako se srednje sile mogu suprotstaviti Trumpu - Monitor.hr
Danas (07:00)

Kad imaš susjeda iz pakla

Kanada i Mark Carney kao primjer kako se srednje sile mogu suprotstaviti Trumpu

Kanadski premijer Mark Carney prkosi pritisku i carinama Donalda Trumpa, pokazujući kako se srednje sile mogu nositi s geopolitičkim izazovima. Unatoč gospodarskim i vojnim ograničenjima, Kanada smanjuje ovisnost o SAD-u sklapajući nove trgovinske sporazume, diverzificirajući obranu te uvodeći ciljane protumjere. Ključ Carneyjeva uspjeha leži u unutarnjim reformama: smanjenju poreza, uklanjanju trgovinskih prepreka, ukidanju poreza na ugljik i povećanju izdvajanja za obranu na 2 % BDP-a. Njegova popularnost raste, dok Kanada služi kao model drugim državama koje žele ojačati otpornost i pripremiti se za opasniji svijet. Jutarnji


Slične vijesti

17.09. (10:00)

Americi u inat

EU i Kanada razmatraju bliskije savezništvo uz jačanje obrane i tehnologije

Budući da puno članstvo Kanade u EU-u nije moguće prema europskim propisima, naglasak se stavlja na gospodarsku sigurnost, obranu i tehnološku suradnju. Iako Kanada već troši značajna sredstva za obranu i pristupa europskim programima poput SAFE-a, cilj je smanjiti ovisnost o američkom utjecaju. Stručnjaci ističu da bi ovaj pragmatični savez mogao ojačati obje strane, unatoč izazovima u usklađivanju propisa. DW

  • Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević za N1 komentirao govor Ursule von der Leyen: Njezin domet ovisi o stavu država članica te da se zbog nedostatka zajedništva morala držati sigurnih tema. Moguće partnerstvo s Kanadom je poruka SAD-u, ali upozorio je da je EU i dalje vojno nespremna. Osvrnuo se i na Mađarsku, poruke o ratnim zločincima te zaključio kako je izjava o prekidu ruske opskrbe plinom netočno svaljena isključivo na Moskvu
16.09. (20:00)

Europa do Montreala

Povijesni govor Ursule von der Leyen: EU i Kanada grade novo savezništvo


Predsjednica EK Ursula von der Leyen održala je u Strasbourgu ključni govor o stanju Unije, najavivši promjenu europske sigurnosne arhitekture i osnivanje Europskog vijeća sigurnosti. Kanadskom premijeru Marku Carneyju ponudila je povijesni status prve pridružene članice EU-a, uz blisko jačanje obrane i zaštite granica. U fokusu su se našle i stroge socijalne mjere – najavljena je potpuna zabrana društvenih mreža za mlađe od 13 godina. Govor je izazvao podijeljene reakcije europarlamentaraca; dok pučani podržavaju zajedničku vojsku i stabilnost, suverenisti i ljevica žestoko kritiziraju birokraciju i izostanak rješenja za troškove života. HRT

  • Analitičar Tonči Tadić ističe da povijesni govor Ursule von der Leyen nije skup briselskih ideja, već rezultat konzultacija s članicama koje su konačno prepoznale agresivnu Rusiju i hibridne prijetnje kao glavni sigurnosni problem. Tadić naglašava da Europa ima vlastite tehnološke i industrijske kapacitete za proizvodnju cjelokupnog naoružanja, a ključ je u rješavanju rascjepkanosti nabave. Značajnim drži i reakciju na sprovod Ratka Mladića u Beogradu, koja potvrđuje komunikaciju s Hrvatskom, dok prisutnost kanadskog premijera Marka Carneyja označava ključni strateški iskorak u trenucima nepouzdanosti SAD-a. tportal
28.08. (20:00)

Granice na vodi, tajne na dnu

Jezero na granici SAD-a i Kanade: Između političkih spora i tajanstvenih dubina

Nakon što je Donald Trump izvršnom uredbom prekimenovao jezero Ontario u “Jezero Amerika”, Kanada je poručila da za njih naziv ostaje nepromijenjen te da jednostrane odluke ne obvezuju svijet. Ontario je najistočnije i najdublje od Velikih jezera, poznato po bogatoj povijesti i prirodnim fenomenima. Njegov istočni dio, zvani “Marysburgh Vortex”, krije preko 270 olupina i priče o optičkim fatamorganama te magnetskim anomalijama. Na 90 metara dubine leže i vrhunski očuvane olupine poput HMS Ontarija te škuna Hamilton i Scourge iz rata 1812. godine, koje danas ugrožavaju invazivne školjke. Pun kufer

28.01. (13:00)

Komandant Mark je preuzeo most

Kanada pod Carneyjem: kraj iluzija i povratak tvrdoj geopolitici

Govor Marka Carneyja u Davosu označio je radikalan zaokret kanadske politike: napuštanje multilateralnih iluzija i prihvaćanje hladnog geopolitičkog realizma. Suočena s Trumpovim protekcionizmom, Kanada redefinira suverenitet kroz kontrolu energije, resursa i Arktika. Carney naglašava produktivnost, energetsku sigurnost i stratešku autonomiju, uz oprezno otvaranje prema Aziji. Istodobno ograničava imigraciju i pokušava ubrzati eksploataciju kritičnih minerala. Kanada ulazi u novo poglavlje u kojem moralni autoritet ustupa mjesto ekonomiji i moći. N1… cijeli prevedeni govor na Peščaniku.

14.03.2025. (12:00)

EU do Vancouvera

Gotovo pola Kanađana želi da njihova država postane dio EU

ČAK 46% Kanađana bi podržalo ulazak države u Europsku uniju, pokazalo je novo istraživanje kanadske agencije Abacus Data. Protiv ulaska u EU se izjasnilo 29% ispitanika, dok je neodlučnih bilo 25%. Anketa je provedena prije stupanja na snagu carina koje je Kanadi uveo američki predsjednik Donald Trump. U prošlosti je zemljama izvan Europe bilo dopušteno podnijeti zahtjev i čak se pridružiti Uniji. Na primjer, Turska, čiji je najveći dio teritorija u zapadnoj Aziji, dobila je status kandidata, što je bio ključni korak prema članstvu, 1999. godine. Razgovori su od tada u zastoju. Cipar neki svrstavaju u Aziju, a ipak je članica EU. No, zato je Maroko odbijen jer nije u Europi… Index

07.01.2025. (15:00)

O Canada...

Zašto je Justin Trudeau podnio ostavku? Brojne krize i narušen imidž

Brojne krize za vrijeme Trudeauova mandata rezultirale su značajnim povećanjem cijena energije, blokadama u opskrbnim lancima, porastom protekcionističkog i nacionalističkog sentimenta diljem svijeta, nedostatkom stanova na tržištu, visokom inflacijom te povećanjem kamata. No imidž mu je narušen i zbog nekoliko ‘ekscesa’, primjerice zbog toga što je saborskog zastupnika odgurnuo laktom ili nakon je u medije iscurila njegova stara fotografija na kojoj je zamaskiran u crnca, što je velik broj Kanađana protumačio kao rasistički čin. Ugled mu je zasigurno poljuljao i skandal zbog zataškavanja istraga o korupciji u jednoj kanadskoj tvrtki. Kad je prije nepunih deset godina sjeo u premijersku fotelju, ovaj progresivni političar glasio je za veliku zvijezdu kanadske politike. tportal… Inače, Trump je baš jučer pozvao Kanadu da se pridruži SAD-u kao 51. država. Index

26.12.2024. (13:00)

Amerika u shoppingu: Grenland, Panama i možda Kanada?

Trumpov “America First” prelazi granice

Donald Trump sugerira agresivniji vanjskopolitički pristup, od šale o priključenju Kanade, do prijetnji povratkom kontrole nad Panamskim kanalom te obnovom interesa za kupnju Grenlanda. Kritizira Panamu zbog naknada za korištenje kanala i ukazuje na kineski utjecaj. Ističe važnost Grenlanda zbog resursa i strateškog položaja, iako je Danska odlučno protiv prodaje. Trumpova retorika podsjeća na taktiku moći iz prvog mandata, gdje trgovinske i sigurnosne interese koristi za jačanje američkog utjecaja. Hoće li sve ostati na riječima ili se Amerika sprema za najveću košaricu u povijesti – tek ostaje za vidjeti. Index

07.10.2023. (09:05)

Život na sjeveru

Ne teče samo med i mlijeko: 10 stvari koje otežavaju život u Kanadi

Majority of Canadians unprepared for a winter emergency: poll - National | Globalnews.ca

Jedan korisnik Reddita postavio je pitanje: što sve ne valja ako živite u Kanadi? Odgovora je bilo svakakvih, od toga da su stanarine visoke, kuće nedostupne i skupe baš kao i pretplate za mobitele, mliječni proizvodi i alkoholna pića pa do “Ogromne su udaljenosti. Jeftinije je letjeti u Europu nego u mnoga mjesta u Kanadi”. Punkufer s Buzzfeeda prenosi 10 najzanimljivijih odgovora. Evo nekih:

  • “Posjedovanje nekretnine. Mnogi ljudi ne mogu ni sanjati o prestanku plaćanja stanarine i kupnji stana.”
  • “Činjenica da policija liječi krizu mentalnog zdravlja. Mislio sam da se moji porezni novci troše na zdravstvenu zaštitu.”
  • “Zima. Sve sam rekao”
  • “Život u neposrednoj blizini SAD-a znači da američki mediji često dominiraju nad kanadskim. Kanađani često više pozornosti pridaju američkim izborima nego svojima.”

 