Kad imaš susjeda iz pakla
Kanada i Mark Carney kao primjer kako se srednje sile mogu suprotstaviti Trumpu
Kanadski premijer Mark Carney prkosi pritisku i carinama Donalda Trumpa, pokazujući kako se srednje sile mogu nositi s geopolitičkim izazovima. Unatoč gospodarskim i vojnim ograničenjima, Kanada smanjuje ovisnost o SAD-u sklapajući nove trgovinske sporazume, diverzificirajući obranu te uvodeći ciljane protumjere. Ključ Carneyjeva uspjeha leži u unutarnjim reformama: smanjenju poreza, uklanjanju trgovinskih prepreka, ukidanju poreza na ugljik i povećanju izdvajanja za obranu na 2 % BDP-a. Njegova popularnost raste, dok Kanada služi kao model drugim državama koje žele ojačati otpornost i pripremiti se za opasniji svijet. Jutarnji