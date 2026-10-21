Kad imaš susjeda iz pakla

ČAK 46% Kanađana bi podržalo ulazak države u Europsku uniju, pokazalo je novo istraživanje kanadske agencije Abacus Data. Protiv ulaska u EU se izjasnilo 29% ispitanika, dok je neodlučnih bilo 25%. Anketa je provedena prije stupanja na snagu carina koje je Kanadi uveo američki predsjednik Donald Trump. U prošlosti je zemljama izvan Europe bilo dopušteno podnijeti zahtjev i čak se pridružiti Uniji. Na primjer, Turska, čiji je najveći dio teritorija u zapadnoj Aziji, dobila je status kandidata, što je bio ključni korak prema članstvu, 1999. godine. Razgovori su od tada u zastoju. Cipar neki svrstavaju u Aziju, a ipak je članica EU. No, zato je Maroko odbijen jer nije u Europi… Index