Kante za smeće i stupići se u Hrvatskoj pretvaraju u ideološke ratove - Monitor.hr
Danas (07:00)

Smećarska politika

Kante za smeće i stupići se u Hrvatskoj pretvaraju u ideološke ratove

Medijska metropolizacija i politizacija komunalnih pitanja u Zagrebu i Splitu pretvorile su banalnu infrastrukturu – poput podzemnih spremnika i stupića – u ključna politička bojišta. Kako objašnjava analitičar Jerko Trogrlić, javne rasprave o otpadu i prometu zapravo su simbolički sukobi oko modela upravljanja gradom. Polarizacija oko komunalija savršeno odgovara i oporbi i vlasti (poput HDZ-a i Možemo!) jer lako mobilizira ideološki podijeljeno biračko tijelo. Budući da je Zagreb za Možemo! ključni nacionalni izlog, bitka za komunalni red u metropoli zapravo je dugoročna bitka za vlast u cijeloj državi. tportal


Slične vijesti

20.10.2024. (08:00)

S politike se prebacili na društvo

Promjena ‘Nedjeljom u 2’: Kvalitetnog političkog programa nemamo već dugo, sve se svodi na ‘lakši’ i zabavniji sadržaj

Ljudi koji su dosad bili zaista zaslužuju pozornost. Neke od njih široka publika nikad ne bi vidjela, i to je pozitivna promjena. Kvaliteta ljudi inače koji se bave politikom značajno pada i kada ih se dovede u format od sat vremena dobar dio njih nema što ponuditi i reći izvan ostrašćenih stranačkih svađa. U njoj je ionako teško dobiti neke relevantne goste, dugo nije bilo Plenkovića, Milanovića, a ni ministri se baš ne odazivaju. Na HRT-u je prije bilo dobrih političkih i debatnih formata, od Otvorenog, Petog Dana i nekadašnje Piramide… Sve je to na Prisavlju pridavljeno, to je rađeno dugo i u tišini. Dva gosta koja su nedavno bila kod Stankovića su i životno i profesionalno neusporedivo bolja od većine naših političara, smatraju za tportal Boris Rašeta i Jerko Trogrlić. Naciji se daje kruha i igara a uz takvu lobotomiju nitko ne primjećuje da iz države svake godine u inozemstvo cure tri-četiri milijarde eura dividendi stranim tvrtkama, dok Hrvatska populacijski propada.