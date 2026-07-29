Smećarska politika
Kante za smeće i stupići se u Hrvatskoj pretvaraju u ideološke ratove
Medijska metropolizacija i politizacija komunalnih pitanja u Zagrebu i Splitu pretvorile su banalnu infrastrukturu – poput podzemnih spremnika i stupića – u ključna politička bojišta. Kako objašnjava analitičar Jerko Trogrlić, javne rasprave o otpadu i prometu zapravo su simbolički sukobi oko modela upravljanja gradom. Polarizacija oko komunalija savršeno odgovara i oporbi i vlasti (poput HDZ-a i Možemo!) jer lako mobilizira ideološki podijeljeno biračko tijelo. Budući da je Zagreb za Možemo! ključni nacionalni izlog, bitka za komunalni red u metropoli zapravo je dugoročna bitka za vlast u cijeloj državi. tportal