Kad se tvoje životne priče uhvati ovaj Bavarac hrvatskog porijekla, znaš da si izveo čudo
Karl Bushby završio 28-godišnje pješačenje oko svijeta: Werner Herzog snima dokumentarac o njegovu pothvatu
Werner Herzog poznat je po filmovima u kojima čovjek testira svoje vlastite granice, stoga nije čudno da se sad uhvatio priče Karla Bushbyja, Britanca koji se upravo vratio sa svojeg 28-godišnjeg putovanja svijetom, na koje je krenuo pješice (4bu). Dokumentarni film temeljit će se na više od 16 godina videoarhive koju je Bushby prikupljao tijekom hodanja. Unatoč izazovu sažimanja skoro tri desetljeća u jedan film, Herzog stvara narativno djelo o jedinstvenom pothvatu. Far Out