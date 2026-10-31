Keltski korijeni Noći vještica: Od starog Samhaina i repe do američke bundeve - Monitor.hr
Prekjučer (22:00)

Više noći, a manje vještica

Keltski korijeni Noći vještica: Od starog Samhaina i repe do američke bundeve

Noć vještica vuče korijene iz keltskog blagdana Samhaina, kojim se 31. listopada obilježavao kraj žetve i vjerovalo u brisanje granice između živih i mrtvih. Tada su se u izrezbarenu repu stavljale svijeće radi tjeranja zlih duhova, inspirirane legendom o pijanom kovaču Jacku koji je prevario vraga pa je osuđen na vječno lutanje s lampionom. Običaj su u 19. stoljeću irski doseljenici prenijeli u Ameriku, gdje su repu zamijenili bundevama. Povijest


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