Više noći, a manje vještica

“Halloween Kills” spaja najbolje i najgore od franšize, no svejedno je jedno od boljih izdanja serijala koji može završiti samo kad zlo umre. Pravi horor filma slijedi u prikazu masovne histerije i zakona linča, kad iz straha rulje eruptira bezumlje i nevin čovjek strada u potrazi za “čudovištem iz Haddonfielda” koje je pretvorilo ljude u monstrume. To je iznenađujuće dobar segment filma kojemu u scenama horora nerijetko nedostaje “element iznenađenja”. Franšiza (navodno) završava 2022. godine filmom ‘Halloween Ends’. Slobodna…