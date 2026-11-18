Na prvi pogled neobično je kupovati trajni softver tijekom blagdana koji traje samo nekoliko dana, ali upravo na tome KeysWorlds temelji svoju Halloween akciju. U ponudi su jednokratne, doživotne licence za MS Office 2024 Professional po cijeni od 21,92 € i za Windows 11 Pro po cijeni od 11,96 €. Windows 11 Pro donosi Copilot na taskbaru, AI pretragu, Snap Layouts i ugrađenu zaštitu, dok MS Office 2024 Professional uključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i Access u najnovijem samostalnom izdanju bez pretplate i bez obnove licence. Ključevi se isporučuju digitalno, e-poštom, u roku od nekoliko minuta. Akcija traje u sklopu KeysWorlds Halloween Salea, a dodatni popust može se ostvariti kodom BB30.

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KeysWorlds nudi i dodatne proizvode, trenutačnu digitalnu isporuku, korisničku podršku 24/7 te popuste za poslovne korisnike. Kontakt: support@keysworlds.com