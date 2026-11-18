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Keysworlds cijene za Black Friday: Office 2024 za 21,65 € i Windows 11 Pro za 11,96 €!
Keysworldsova Black Friday akcija nudi MS Office 2024 Professional za 21,65 € i Windows 11 Pro za 11,96 €. Oba se proizvoda kupuju jednokratno, bez obvezne pretplate za korištenje kupljene verzije. Office uključuje Word, Excel, PowerPoint i Outlook, a Windows 11 Pro alate poput Snap Layoutsa, virtualnih radnih površina i BitLocker enkripcije. U ponudi su i paketi za više računala te kombinacije Officea i Windowsa.
Top ponude uz promo kod BB30
- MS Office 2024 Pro – 21,65 €
- Windows 11 Pro – 11,96 €
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro – Bundle – 30,75 €
- MS Office 2024 Pro – 3 Keys – 60,66 € (20,22 €/Key)
- MS Office 2024 Pro – 5 Keys – 94,66 € (18,93 €/Key)
- MS Office 2021 Pro – 26,01 €
- Windows 11 Home – 11,72 €
- Windows 10 Pro – 7,77 €
- Windows 10 Home – 7,71 €
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 Key – 11,43 €
- Windows 11 Pro – 2 Keys – 22,72 € (11,36 €/Key)
- Windows 11 Pro – 5 Keys – 48,26 € (9,65 €/Key)
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro – Bundle – 30,57 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro – Bundle – 34,49 €