Rasprodaja za Noć vještica: Office 2024 od 21,92 €, Windows 11 Pro od 11,96 €! - Monitor.hr
Danas (09:28)

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Rasprodaja za Noć vještica: Office 2024 od 21,92 €, Windows 11 Pro od 11,96 €!

Na prvi pogled neobično je kupovati trajni softver tijekom blagdana koji traje samo nekoliko dana, ali upravo na tome KeysWorlds temelji svoju Halloween akciju. U ponudi su jednokratne, doživotne licence za MS Office 2024 Professional po cijeni od 21,92 € i za Windows 11 Pro po cijeni od 11,96 €. Windows 11 Pro donosi Copilot na taskbaru, AI pretragu, Snap Layouts i ugrađenu zaštitu, dok MS Office 2024 Professional uključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i Access u najnovijem samostalnom izdanju bez pretplate i bez obnove licence. Ključevi se isporučuju digitalno, e-poštom, u roku od nekoliko minuta. Akcija traje u sklopu KeysWorlds Halloween Salea, a dodatni popust može se ostvariti kodom BB30.

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KeysWorlds nudi i dodatne proizvode, trenutačnu digitalnu isporuku, korisničku podršku 24/7 te popuste za poslovne korisnike. Kontakt: support@keysworlds.com


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Ponedjeljak (19:17)

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Nevjerojatne cijene: Office 2024 za 21,92 €, Windows 11 Pro za 11,96 € i to nije sve

Keysworlds nudi Office 2024 Professional Plus za 21,92 € i Windows 11 Pro za 11,96 €, a zajednički paket za 30,75 €. Licence se plaćaju jednokratno, bez pretplate, a aktivacijski ključevi stižu e-poštom. U ponudi su i paketi za više računala, Office 365 te različita izdanja Windowsa. Za dodatnu uštedu tu je i kod BB30 kojim dobivate 30% popusta (dolje su cijene s popustom).

Aktualne ponude:

19.10. (10:57)

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Office 2024 za 21,92 € i Windows 11 Pro za 11,96 €

Podrška za Office 2021 završila je 13. listopada 2026.: programi i dalje rade, ali više nema sigurnosnih ažuriranja. Keysworlds nudi Office 2024 Professional za 21,92 € uz jednokratno plaćanje, bez pretplate. Paket uključuje i Access i Publisher te poboljšanja u Excelu i PowerPointu. Windows 11 Pro stoji 11,96 €, a donosi Copilot, Snap Layouts i BitLocker. Licencni ključevi isporučuju se e-poštom u nekoliko minuta, bez dostave i čekanja.

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27.04. (11:10)

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Vrlo kul ponuda: Microsoft Office 2021 i Windows 11 već od 12 € na Keysworlds!

Microsoft Office Professional 2021 i Windows 11 Pro nude profesionalne alate za produktivnost i siguran operativni sustav već od 10 €. Paket je namijenjen power userima, multitaskerima i svima koji rade na daljinu ili imaju “side hustle”: od tablica i dokumenata do naprednih sigurnosnih značajki. Uz Windows 11 Pro dobiva se i doživotni pristup AI asistentu Copilot, koji može odgovarati na pitanja, istraživati, generirati slike te pomagati pri učenju i pripremi ispita ili certifikata. Sve na rasprodaji na Keysworlds.

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Microsoft Office Professional 2021 i Windows 11 Pro nude profesionalne alate za produktivnost i siguran operativni sustav već od 10 €. Paket je namijenjen power userima, multitaskerima i svima koji rade na daljinu ili imaju “side hustle”: od tablica i dokumenata do naprednih sigurnosnih značajki. Uz Windows 11 Pro dobiva se i doživotni pristup AI asistentu Copilot, koji može odgovarati na pitanja, istraživati, generirati slike te pomagati pri učenju i pripremi ispita ili certifikata. Sve na rasprodaji na Keysworlds.

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Microsoft Office Professional 2021 i Windows 11 Pro nude profesionalne alate za produktivnost i siguran operativni sustav već od 10 €. Paket je namijenjen power userima, multitaskerima i svima koji rade na daljinu ili imaju “side hustle”: od tablica i dokumenata do naprednih sigurnosnih značajki. Uz Windows 11 Pro dobiva se i doživotni pristup AI asistentu Copilot, koji može odgovarati na pitanja, istraživati, generirati slike te pomagati pri učenju i pripremi ispita ili certifikata. Sve na rasprodaji na Keysworlds.

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Microsoft Office Professional 2021 i Windows 11 Pro nude profesionalne alate za produktivnost i siguran operativni sustav već od 10 €. Paket je namijenjen power userima, multitaskerima i svima koji rade na daljinu ili imaju “side hustle”: od tablica i dokumenata do naprednih sigurnosnih značajki. Uz Windows 11 Pro dobiva se i doživotni pristup AI asistentu Copilot, koji može odgovarati na pitanja, istraživati, generirati slike te pomagati pri učenju i pripremi ispita ili certifikata. Sve na novogodišnjoj rasprodaji na Keysworlds.

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