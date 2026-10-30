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Rasprodaja za Noć vještica: Office 2024 od 21,92 €, Windows 11 Pro od 11,96 €!
Na prvi pogled neobično je kupovati trajni softver tijekom blagdana koji traje samo nekoliko dana, ali upravo na tome KeysWorlds temelji svoju Halloween akciju. U ponudi su jednokratne, doživotne licence za MS Office 2024 Professional po cijeni od 21,92 € i za Windows 11 Pro po cijeni od 11,96 €. Windows 11 Pro donosi Copilot na taskbaru, AI pretragu, Snap Layouts i ugrađenu zaštitu, dok MS Office 2024 Professional uključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i Access u najnovijem samostalnom izdanju bez pretplate i bez obnove licence. Ključevi se isporučuju digitalno, e-poštom, u roku od nekoliko minuta. Akcija traje u sklopu KeysWorlds Halloween Salea, a dodatni popust može se ostvariti kodom BB30.
Top ponude:
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro – Bundle – 30.75€
- MS Office 2024 Professional – 21.92€
- MS Office 2024 Professional – 3 PC – 59.72€ (15.86€/PC)
- MS Office 2024 Professional – 5 PC – 93.33€ (18.67€/Key)
- MS Office 2021 Professional – 26.21€
- MS Office 365 Account – 5 Devices 1 Year – 34.52€
- Windows 11 Professional – 11.96€
- Windows 11 Home – 11.72€
- Windows 10 Professional – 7.77€
- Windows 10 Home – 7.71€
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 PC – 11.43€
- Windows 11 Pro – 2 Keys – 22.72€ (11.36€/Key)
- Windows 11 Pro – 5 Keys – 48.26€ (9.65€/Key)
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro – Bundle – 30.57€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro – Bundle – 34.49€
KeysWorlds nudi i dodatne proizvode, trenutačnu digitalnu isporuku, korisničku podršku 24/7 te popuste za poslovne korisnike. Kontakt: support@keysworlds.com