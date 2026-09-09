Zalogaji za najhrabrije

U ovom gastronomskom video-vodiču kanala Fatman Chef, gurman iz Vrbovca, ekipa se otisnula u avanturu po Kini gdje testiraju vlastite granice preživljavanja i probave. Umjesto klasičnih kulinarskih specijaliteta, na noćnim tržnicama i lokalnim štandovima suočavaju se s ekstremnom uličnom hranom – od hrskavih prženih škorpiona i žohara do raznih bobičastih i egzotičnih preparata koje prosječan gurman ne bi stavio ni blizu tanjura. Kroz kombinaciju šoka, smijeha i iskrenih reakcija, video prikazuje susret bjelodano nespremnih balkanskih nepaca s najbizarnijim zalogajima koje Kina nudi. Kinu su posjetili zbog natjecanja u limenoj glazbi, a snimali usput.