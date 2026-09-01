Kad dijamant ode u teretanu
Kineski znanstvenici stvorili “superdijamant” otporniji na udarce
Znanstvenici s Kineske akademije znanosti i Sveučilišta Beihang razvili su novi dijamantni materijal ojačan višeslojnim ugljikovim nanocijevima. Unatoč svojoj prirodnoj tvrdoći, klasični dijamanti iznimno su krhki pri jakim udarcima. Integracijom nanocijevi u dijamantnu strukturu pod ekstremnim uvjetima (2000 °C i 15 GPa), istraživači su spriječili brzo širenje pukotina te postigli pet puta veću otpornost na lom u usporedbi s monokristalnim dijamantom. Ovaj materijal žilavošću nadmašuje pojedine legure volframa, što otvara mogućnost široke primjene u zrakoplovnoj industriji te za izradu alata izloženih ekstremnim opterećenjima i temperaturama. Objavljeno u časopisu Nature Synthesis. Bug