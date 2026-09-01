Kad dijamant ode u teretanu

Dobivanje dijamanata, umjetnih dakako, je u kemijskom smislu jednostavno, a u tehnološkom komplicirano. Dijamant nije ništa drugo nego, kao i grafit, alotropska modifikacija ugljika, koja, kao i alotropske modifikacije drugih kemijskih elementa, prelaze jedna u drugu promjenom tlaka i temperature. o u pogledu tehnologije postupak dobivanja dijamanata daleko je od svake jednostavnosti. Dijamanti nastaju u unutrašnjosti Zemlje, u magmi, no njihov rast traje milijunima godina. Na površini Zemlje kemičarima ne preostaje drugo nego da razmišljaju o katalizatoru koji će ubrzati tu pretvorbu. Katalizatori za dijamant su obično teški metali poput kroma, željeza ili platine. No, zato su tu laseri kojima se obasjavanjem plastike mogu postići visoki tlak i temperature, otkriva Nenad Raos za Bug.