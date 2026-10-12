Cijene se ne daju rastopiti
Klimatski rizici na Jadranu sve veći, ali cijene nekretnina i dalje rastu
Unatoč rekordnim toplinskim valovima i superćelijskim olujama, cijene nekretnina na Jadranu u drugom tromjesečju porasle su za 9% u odnosu na prošlu godinu. Tržište zasad ignorira klimatske opasnosti, no stručnjaci upozoravaju da se mehanizam mijenja. Procjenitelj Branimir Grgat prikazao je model u kojem visoki rizik od poplava smanjuje vrijednost hotela za oko 820.000 eura (8%) zbog većih troškova osiguranja i sanacija. Prema novim europskim standardima, procjenitelji moraju uzimati u obzir klimatski rizik. U budućnosti se ne očekuje opći pad cijena, već razdvajanje tržišta: otpornije i kvalitetnije nekretnine dobivat će premiju, dok će izložene mikrolokacije gubiti na vrijednosti. Poslovni