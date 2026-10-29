Umjesto vojske, botovi

Knjiga Gila Durana “The Nerd Reich” analizira ambiciju tehnološke elite (Thiel, Musk) da pomoću kriptovaluta i umjetne inteligencije ukine demokraciju i uspostavi vladavinu bogatih. Generacija Z predvodi sve otporniji pokret protiv ove distopije: zabrinutost mladih zbog gubitka poslova porasla je na 55%, dok podatkovni centri troše ogromne resurse vode i struje, izazivajući masovne prosvjede, pa i nasilne napade. Uz ekološki i egzistencijalni strah, javlja se i otpor prema estetskom zagađenju zvanom “AI slop” – nekvalitetnom digitalnom smeću koje preplavljuje mreže, usmjeravajući gnjev mladih protiv AI tehnologije. Ideje