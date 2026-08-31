Ponedjeljak (16:00)
Nema skrivenih mački u vreći
KoštaMe.com: AI kalkulator koji sprječava financijske šokove
Marko Krišto pokrenuo je portal KoštaMe.com, besplatni alat koji korisnicima procjenjuje realne troškove većih projekata – od renoviranja kupaonice i uvoza automobila do medicinskih zahvata. Mnogi zaboravljaju na skrivene izdatke poput rušenja, odvoza ili davanja, no portal nudi točne raspone troškova temeljne na cjenicima i službenim izvorima. Iako je razvijen uz AI alate poput Claudea, izračuni nisu AI nagađanja već imaju definiranu logiku. Trenutačno nudi 25 kalkulatora, a planira širenje na 60 uz dodavanje baze stvarno plaćenih cijena te monetizaciju kroz nepristrana partnerstva bez prodaje osobnih podataka. Netokracija