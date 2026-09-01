Kako su zauvijek objesili kapute
Kraj stoljetne tradicije: Kako je propao Varteks, a s njim i hrvatska tekstilna industrija
Propadanje varaždinskog tekstilnog diva Varteksa nakon više od stoljeća postojanja označilo je simbolički kraj domaće tekstilne industrije. Od skromnih početaka 1918. i povijesnog štrajka radnica 1936. godine, tvornica je izrasla u giganta s preko 10.000 zaposlenih te bila pokretač obrazovanja i informatizacije. Međutim, privatizacija 1990-ih, prijelaz na jeftine doradne poslove (lohn) i pritisak globalne “brze mode” uništili su proizvodnju. S gašenjem pogona i prodajom nekretnina trajno su izgubljeni desetljetno radničko naslijeđe, specifična znanja i vještine, dok je javnost na taj gubitak ostala potpuno ravnodušna. Kulturpunkt