Krenula prva Kesićeva emisija na Youtube-u - Monitor.hr
Prekjučer (07:00)

Ajde vi ono vaše

Krenula prva Kesićeva emisija na Youtube-u

Udruživanje medijske i političke moći, tajkunerije i žandarmerije, uvijek vodi u kutleraj, u ekonomiju tiranije gdje se pod firmom rezanja troškova režu glave. Skidanje emisije “24 minuta sa Zoranom Kesićem” nova je potvrda da na tzv. slobodnom tržištu kritičko novinarstvo opstaje još samo kao anomalija – piše Viktor Ivančić za Novosti.

  • “Koliko god je neugodno ostati bez posla, ostat će zapisano da je skupina mladića toliko ozbiljno satirizirala vlast da je naša riječ postala preopasna za jednu autokraciju”, kaže Kesić za Index.
  • Kesić komentira aktualnu političku scenu, predstojeće izbore i medijska previranja. Kroz humor se osvrće na političke koalicije, potragu za novim posao putem oglasa, iznenadnu smjenu dugogodišnjeg voditelja na RTS-u te na burne reakcije državnog vrha na nezavisna novinarska pitanja. Emisija rascijepana na dijelove: 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10

Slične vijesti

14.09. (14:00)

Možda se priprema za novu karijeru

Rašeta: Maknuli su Zorana Kesića, ali zato su uveli podcast novog satiričara – Aleksandra Vučića

Nova uprava Nove S, koju su postavili novi vlasnici (Adria News Network preuzeo je portugalski investicijski fond Alpac Capital, koji je ušao i u naš N1, pa možemo očekivati slične vijesti), objavila je da je Kesićeva emisija skupa. Navodno se nije isplatila – ma nemoj – pa je nije imalo smisla dalje producirati. No zato je jedan drugi satiričar, i medijski poslenik, Aleksandar Vučić, u petak startao sa svojim podcastom. Nakon iskakanja iz frižidera, ulijetanja u crtić La Linea, postavljanja bandera po Mačvi, druženja s robotima odjevenim u šajkače, sad još pokreće i podcast. Kao TV kritičar morao sam pogledati i to čudo. Kritika: ubuduće zvati neistomišljenike, umjetnike, opoziciju, Hrvate, Albance… No, šalu na stranu, gašenje Kesićeve emisije izraz je uzbune, panike, nasilja i nesigurnosti – to miriše na poraz na izborima u oktobru. Srbija nezadrživo srlja u regresiju. Boris Rašeta za Novosti

06.09. (21:00)

Gasi kameru, pali YouTube - ipak se bliže izbori

Kesić skinut s televizije, no od 19. rujna seli na YouTube

Satirični show „24 minuta sa Zoranom Kesićem“ uklonjen je s programa televizije Nova S nakon što je medijsku grupaciju preuzeo portugalski fond Alpac Capital. Dok uprava gašenje opravdava visokim troškovima, Kesićeva ekipa tvrdi da su u pozadini politički pritisci jer bliže se izbori u Srbiji. U priopćenju “Fado Final” poručuju da ih novi vlasnici nisu uspjeli utišati te naglašavaju kako emisija ne prestaje s radom. Nova sezona kreće 19. rujna na njihovu YouTube kanalu, gdje nastavljaju s emitiranjem uz veliku podršku publike i donatora. tportal, Ravno do dna

02.09. (21:00)

Portugalci igraju bunker

Emisija “24 minuta sa Zoranom Kesićem” možda seli na YouTube zbog šutnje novih vlasnika Nove S

Popularna satirična emisija “24 minuta sa Zoranom Kesićem” pred gašenjem je na televiziji Nova S i od 19. rujna seli na YouTube. Autor Zoran Kesić objavio je da novi vlasnici medija iz Portugala ignoriraju već potpisani ugovor te ne odgovaraju na upite o nastavku emitiranja. Kesić je situaciju usporedio s portugalskim fadom i tišinom, pozvavši vlasnike da se izjasne jesu li pod političkim pritiskom. Unatoč izostanku televizijskog odgovora, ekipa ne odustaje i novu sezonu započinje u planiranom terminu na svojem službenom YouTube kanalu. Index… Kesić je rođen 1976. u Beogradu, a novinarstvom se počeo baviti početkom 2000-ih. Radio je u informativnim i političkim redakcijama, a to je iskustvo kasnije prenio u satirični televizijski format po kojem je danas najpoznatiji. Njegova spremnost da javno kritizira vlast u Srbiji godinama ga stavlja u središte političkih rasprava. Index

31.10.2025. (20:00)

'Trenutak da djelujemo je uvijek sada'

Dežulović kod Kesića: Tko je taj čovjek koji mijenja povijest — i zašto opet ne uspijeva?

Boris Dežulović u gostovanju kod Zorana Kesića promovira svoj novi roman “Tko je taj čovjek”, u kojem se fokusira na neuspjeli Pivnički puč u Münchenu 1923. godine i vječnu dilemu o tome je li moguće promijeniti zacrtani, tragični tok povijesti. Dežulović i Kesić raspravljaju o likovima i temama iz knjige, kao što su “supstancijalna glupost” i inflacijska bolest “ciferitis”, povlačeći paralele između povijesnih događaja i aktualnog stanja u društvu.