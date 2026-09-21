Ajde vi ono vaše
Krenula prva Kesićeva emisija na Youtube-u
Udruživanje medijske i političke moći, tajkunerije i žandarmerije, uvijek vodi u kutleraj, u ekonomiju tiranije gdje se pod firmom rezanja troškova režu glave. Skidanje emisije “24 minuta sa Zoranom Kesićem” nova je potvrda da na tzv. slobodnom tržištu kritičko novinarstvo opstaje još samo kao anomalija – piše Viktor Ivančić za Novosti.
- “Koliko god je neugodno ostati bez posla, ostat će zapisano da je skupina mladića toliko ozbiljno satirizirala vlast da je naša riječ postala preopasna za jednu autokraciju”, kaže Kesić za Index.
- Kesić komentira aktualnu političku scenu, predstojeće izbore i medijska previranja. Kroz humor se osvrće na političke koalicije, potragu za novim posao putem oglasa, iznenadnu smjenu dugogodišnjeg voditelja na RTS-u te na burne reakcije državnog vrha na nezavisna novinarska pitanja. Emisija rascijepana na dijelove: 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10