Sivo, uz 50 nijansi nijedne garancije

Kupnja 'jeftinije' foto opreme iz inozemstva: Primamljive cijene s rizikom skrivenih troškova - Monitor.hr
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Kupnja ‘jeftinije’ foto opreme iz inozemstva: Primamljive cijene s rizikom skrivenih troškova

Analiza cijena 32 fotoaparata pokazala je da su inozemni trgovci sivog uvoza (E-Infinity, Panamoz) jeftiniji od domaćih za sve analizirane modele, uz medijan razlike od 32% (stvarno odustajanje od 110 € do čak 2.897 €). Razlika raste s cijenom aparata. Ipak, niža cijena nosi rizik: jamstvo ovisi o trgovcu (ne proizvođaču), reklamacije idu preko Hong Konga, a lokalni servis ostaje upitan. Kupnja u trgovini u Hrvatskoj donosi brzu podršku, povrat PDV-a za tvrtke (čime se razlika smanjuje na 15%), probu u dućanu i CPS pogodnosti. Za jeftinije modele ili radne alate rizik se ne isplati, dok je kod skupih tijela ušteda drastična. Cahayabox


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