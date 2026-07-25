Možeš ga samo gledati, i to odozgo
Lagoa do Pau Pique: Skriveno vulkansko “oko” Azora u kojem je kupanje strogo zabranjeno
Lagoa do Pau Pique je slikovito vulkansko jezero savršenog kružnog oblika, smješteno u krateru na portugalskom otoku São Miguel. Okruženo bujnom šumom i dijelom sustava Sete Cidades, jezero je s ceste gotovo nevidljivo, zbog čega ga turisti najradije snimaju dronovima iz ptičje perspektive, s koje podsjeća na oko. Iako svojom kristalno čistom vodom i zelenilom mami na osvježenje, kupanje u njemu je strogo zabranjeno kako bi se zaštitio osjetljivi ekosustav i očuvala netaknuta priroda ovog vulkanskog bisera. Pun kufer