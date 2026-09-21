I dalje pivo, ali ne skroz hladno
Laić: PUN.K Mile Kekina’ ili o čemu govorimo kad govorimo o punku
Mile Kekin veći dio svoje karijere pokušava se na neki način distancirati od punka. Kao da srami njegove bitne jednostavnosti, Mile se pokušava odraziti u žanrove koji ga naoko nadilaze, pa ima izlete u nešto sličnije countryju ili americani, a sveudilj se trsi predstaviti se kao kantautor u rangu svojih uzora kao što su Tom Waits, Bruce Springsteen, možda i Bob Dylan. Već na albumu “Nježno džonom” moglo se osjetiti da je Kekin u nekom podijeljenom međuprostoru punka u istovremeno ima potrebu nadrasti ga, ali i obraniti svoje “pankerske vjerodajnice” pred – valjda – publikom, samim sobom ili nekim bogom. Možda nam se povremeno može činiti da nam ga je pun ku…fer, ali ne može se poreći da ima trenutaka kad njegove pjesme sjedaju kako treba i u tim trenucima nam je svejedno je li to punk ili nije. Na novom albumu odnos pogodaka i promašaja je otprilike 50:50. Ivan Laić za Ravno do dna