Legendarna studija iz 1960. godine predvidjela kraj svijeta za 2026. zbog prenapučenosti - Monitor.hr
Ponedjeljak (20:00)

Nisu se nadali demografskoj krizi

Legendarna studija iz 1960. godine predvidjela kraj svijeta za 2026. zbog prenapučenosti

U poznatom časopisu Science 1960. godine objavljen je rad koji je predvidio da će se svjetska populacija 13. studenog 2026. približiti beskonačnosti, što bi dovelo do kolapsa čovječanstva i toga da budemo “zgnječeni do smrti”. Autori su koristili matematičke modele kako bi dokazali da ljudi rastu brže od eksponencijalne stope. Iako su predviđanja godinama bila iznenađujuće precizna, rast je usporio 1993. jer se globalna stopa rađanja prepolovila. Danas znamo da je rad bio sjajan spoj ozbiljne znanosti i scenske provokacije s ciljem upozorenja na demografske rizike. N1


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