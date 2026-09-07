Sve ti je bljutavo, ali mršaviš

Neki korisnici GLP-1 lijekova (poput semaglutida) uz smanjen apetit prijavljuju emotivnu ravnodušnost ili gubitak interesa za aktivnosti koje ih inače raduju. Budući da ti lijekovi djeluju na moždane centre za dopamin i nagrađivanje, istražuje se radi li se o anhedoniji – smanjenoj sposobnosti uživanja. GLP-1 smanjuje želju (želju za traženjem nagrade), no ostaje upitno prelijeva li se taj učinak s hrane na druge aktivnosti. Iako anhedonija može imati i druge uzroke, velika istraživanja pokazuju da većina pacijenata zapravo bilježi poboljšanje općeg psihičkog zdravlja. Psychology Today