Uvijek je neka viša sila

Habsburgovci, jedna od najmoćnijih europskih dinastija navodno je bila prokleta jer su ubili sve gavrane koji su u velikom broju nastanjivali njihov matični dvorac. Nakon toga, natprirodno moćni gavrani koje su zvali Turnfalken počeli su se prikazivati kao najava ili pratnja smrti nekog člana obitelji, uključujući i smrt Marije Antoinette u francuskoj revoluciji. Express piše o još 4 slavne obitelji na koje je navodno bačena kletva.