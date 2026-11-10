Uvijek je neka viša sila
Ljudi koji nisu vjernici skloniji vjerovanju u natprirodno, duhove i kletve
Novije američko istraživanje pokazuje da prelazak na svjetonazor temeljen na znanosti i razumu ne znači nužno i odbacivanje natprirodnog. Kada pojedinci zadrže osobnu religioznost, ali odbace autoritet klasičnih vjerskih institucija, često sami biraju u što će vjerovati. Zbog takve autonomije u razmišljanju, kod njih raste sklonost vjerovanju u magiju, duhove i kletve, dok se istovremeno smanjuje vjerovanje u klasična čuda. Formalna vjerska pripadnost više nije pouzdan pokazatelj osobnih uvjerenja. Istraživanje je objavljeno u znanstvenom časopisu Social Forces. Science Alert, Index