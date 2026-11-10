Uvijek je neka viša sila

Ljudi koji nisu vjernici skloniji vjerovanju u natprirodno, duhove i kletve - Monitor.hr
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Ljudi koji nisu vjernici skloniji vjerovanju u natprirodno, duhove i kletve

Novije američko istraživanje pokazuje da prelazak na svjetonazor temeljen na znanosti i razumu ne znači nužno i odbacivanje natprirodnog. Kada pojedinci zadrže osobnu religioznost, ali odbace autoritet klasičnih vjerskih institucija, često sami biraju u što će vjerovati. Zbog takve autonomije u razmišljanju, kod njih raste sklonost vjerovanju u magiju, duhove i kletve, dok se istovremeno smanjuje vjerovanje u klasična čuda. Formalna vjerska pripadnost više nije pouzdan pokazatelj osobnih uvjerenja. Istraživanje je objavljeno u znanstvenom časopisu Social Forces. Science Alert, Index


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25.03.2017. (11:50)

Ako vjerujete u te stvari

Habsburgovci, Kennedyjevi, Grimaldi i druge uklete obitelji

Habsburgovci, jedna od najmoćnijih europskih dinastija navodno je bila prokleta jer su ubili sve gavrane koji su u velikom broju nastanjivali njihov matični dvorac. Nakon toga, natprirodno moćni gavrani koje su zvali Turnfalken počeli su se prikazivati kao najava ili pratnja smrti nekog člana obitelji, uključujući i smrt Marije Antoinette u francuskoj revoluciji. Express piše o još 4 slavne obitelji na koje je navodno bačena kletva.