I u vašoj se glavi mijenja CEO i nadzorni odbori
Ljudski mozak reorganizira se četiri puta tijekom života
Ljudski mozak ne stari ravnomjerno, već kroz život prolazi kroz četiri ključne reorganizacije moždanih veza – u dobi od devet, 32, 66 i 83 godine, pokazalo je istraživanje Cambridgea objavljeno u časopisu Nature Communications. Najveća strukturna promjena događa se oko 32. godine, nakon čega slijedi najdulje razdoblje stabilnosti. Kasnije prekretnice, u 66. i 83. godini, označavaju faze starenja u kojima slabe veze između udaljenih područja, a mozak se više oslanja na lokalne cjeline. Studija dokazuje da mozak zadržava dinamiku i prilagodljivost kroz cijeli život. Index