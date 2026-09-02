Posvađali smo ih
Ljudsko djelovanje prekinulo stoljetnu klimatsku vezu Pacifika i Indijskog oceana
Klimatske promjene narušile su povijesnu povezanost između Pacifičke Walkerove cirkulacije i temperatura tropskog Indijskog oceana. Do preokreta je došlo jer se Indijski ocean od 1950-ih ubrzano zagrijava zbog emisija stakleničkih plinova, dok pacifički sustav vjetrova istovremeno jača. Nova studija u časopisu Nature Communications, temeljena na koraljima i godovima drveća, potvrdila je da je ovaj poremećaj bez presedana – čak i u usporedbi s velikim vulkanskim erupcijama u 19. stoljeću. Slabljenje ove prirodne veze otežat će znanstvenicima dugoročno predviđanje klimatskih uvjeta, oborina i vodnih resursa u Africi, Aziji i Australiji. Index