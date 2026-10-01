Netko ima najviše para, a drugi samo gužvu na blagajni

Legenda o poduzetnicima koji iz tamne, prašnjave garaže osvajaju svijet jedna je od najdražih priča modernog kapitalizma. No, kada se zagrebe ispod površine, ta je priča dijelom marketinški mit, a dijelom specifičan proizvod američkog gospodarskog i pravnog sustava koji je u Europi gotovo nemoguće preslikati.

Microsoft: Nikada nije imao veze s garažom. Bill Gates i Paul Allen tvrtku su osnovali u motelu Sundowner u Albuquerqueu i studentskoj sobi na Harvardu (Quartr)

Nikada nije imao veze s garažom. Bill Gates i Paul Allen tvrtku su osnovali u motelu Sundowner u Albuquerqueu i studentskoj sobi na Harvardu (Quartr) Apple: Steve Wozniak otvoreno je priznao da u garaži obitelji Jobs nisu ništa dizajnirali ni proizvodili. Slagala su se računala u spavaćim sobama i HP-ovim uredima, a garaža je služila tek kao skladište i postaja za pakiranje (Guardian, Cnet)

S druge strane, tvrtke poput HP-a (Bill Hewlett i Dave Packard), Amazona (Jeff Bezos) i Googlea (Larry Page i Sergey Brin) doista jesu započele u pravim garažama. Kod njih je garaža poslužila kao doslovno fizičko skladište i prva jeftina radionica u kojoj su nastali prvi prototipovi i poslovni modeli. Dok u SAD-u garaža simbolizira početne niske troškove i slobodu pokusa, u većini zemalja Europske unije pokušaj pokretanja ozbiljnog posla iz garaže nailazi na niz administrativnih i kulturnih barijera. Garaža stoga nije samo fizički prostor, nego simbol američkog regulatornog okvira koji oprašta rane pogreške i dopušta rad u “sivoj zoni” dok ideja ne stasa. U EU, regulacija i nadzor ulaze u prostor znatno prije nego što prva ideja uopće izađe na svjetlo dana. Hacker News, Sanantoniodoor, Medium