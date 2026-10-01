Netko ima najviše para, a drugi samo gužvu na blagajni
Marže profita najvećih tvrtki u svijetu: Tehnološki divovi prednjače, ali AI ulaganja mijenjaju tržište
Temeljem podataka Fortune Global 500, Visual Capitalist analizirao je profitne marže 30 najvećih svjetskih tvrtki. Dok tehnološki divovi poput Microsofta ostvaruju preko 36 dolara dobiti na svakih 100 dolara prihoda zahvaljujući niskim troškovima skaliranja, trgovački divovi poput Walmarta jedva dosežu tri dolara. Razlika leži u poslovnim modelima, no masovna ulaganja u umjetnu inteligenciju, koja premašuju stotine milijardi dolara, čine i tehnološki sektor kapitalno sve zahtjevnijim te bi mogla preoblikovati dosadašnji poredak najprofitabilnijih. Mreža