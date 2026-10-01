Marže profita najvećih tvrtki u svijetu: Tehnološki divovi prednjače, ali AI ulaganja mijenjaju tržište - Monitor.hr
Prekjučer (10:00)

Netko ima najviše para, a drugi samo gužvu na blagajni

Marže profita najvećih tvrtki u svijetu: Tehnološki divovi prednjače, ali AI ulaganja mijenjaju tržište

Temeljem podataka Fortune Global 500, Visual Capitalist analizirao je profitne marže 30 najvećih svjetskih tvrtki. Dok tehnološki divovi poput Microsofta ostvaruju preko 36 dolara dobiti na svakih 100 dolara prihoda zahvaljujući niskim troškovima skaliranja, trgovački divovi poput Walmarta jedva dosežu tri dolara. Razlika leži u poslovnim modelima, no masovna ulaganja u umjetnu inteligenciju, koja premašuju stotine milijardi dolara, čine i tehnološki sektor kapitalno sve zahtjevnijim te bi mogla preoblikovati dosadašnji poredak najprofitabilnijih. Mreža


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  • Microsoft: Nikada nije imao veze s garažom. Bill Gates i Paul Allen tvrtku su osnovali u motelu Sundowner u Albuquerqueu i studentskoj sobi na Harvardu (Quartr)
  • Apple: Steve Wozniak otvoreno je priznao da u garaži obitelji Jobs nisu ništa dizajnirali ni proizvodili. Slagala su se računala u spavaćim sobama i HP-ovim uredima, a garaža je služila tek kao skladište i postaja za pakiranje (Guardian, Cnet)

S druge strane, tvrtke poput HP-a (Bill Hewlett i Dave Packard), Amazona (Jeff Bezos) i Googlea (Larry Page i Sergey Brin) doista jesu započele u pravim garažama. Kod njih je garaža poslužila kao doslovno fizičko skladište i prva jeftina radionica u kojoj su nastali prvi prototipovi i poslovni modeli. Dok u SAD-u garaža simbolizira početne niske troškove i slobodu pokusa, u većini zemalja Europske unije pokušaj pokretanja ozbiljnog posla iz garaže nailazi na niz administrativnih i kulturnih barijera. Garaža stoga nije samo fizički prostor, nego simbol američkog regulatornog okvira koji oprašta rane pogreške i dopušta rad u “sivoj zoni” dok ideja ne stasa. U EU, regulacija i nadzor ulaze u prostor znatno prije nego što prva ideja uopće izađe na svjetlo dana. Hacker News, Sanantoniodoor, Medium

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Međutim, Andreessenov cilj nije zaštita današnjih tehnoloških divova, već micanje državnih regulacija kako bi oslobodio prostor za novi val “Little Tech” startupova, posebice u sferi umjetne inteligencije i kriptovaluta. Kroz svoj utjecaj i zagovaranje radikalnog tehno-optimizma, on danas aktivno sudjeluje u resetiranju američkog i svjetskog poretka. Njegova vizija budućnosti je jasna: prepustiti upravljanje društvenim i geopolitičkim izazovima tehnološkoj eliti i inovacijama, umjesto sporoj i rigidnoj državnoj birokraciji. Faktografov opsežniji tekst još od prošle godine.

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