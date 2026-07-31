Svi bi na suncem obasjanu obalu

Dramatičan ulazak oko 49.000 migranata u španjolsku enklavu Ceutu u samo jednom danu izazvao je jednu od najvećih migrantskih kriza i odnio najmanje 19 života. Dok španjolske i marokanske snage sigurnosti pojačavaju nadzor i zaustavljaju daljnje prelaske, događaj je rasplamsao političke sukobe u Europi. Italija je, kritizirajući španjolsku politiku legalizacije migranata, zaprijetila suspenzijom Schengena prema Španjolskoj, što je Madrid nazvao demagogijom. Unatoč odlukama suda koje ograničavaju trenutačna vraćanja, španjolske vlasti uz pomoć vojske i policije najavljuju postupno protjerivanje ilegalnih ulazaka i stabilizaciju granice. Jutarnji, Index

Glavni razlog naglog priljeva desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu Ceutu jest iznenadno slabljenje ili nestanak nadzora marokanskih graničnih snaga. To je migrantima omogućilo neometan prolazak i preplivavanje granice. Iako vlasti još nemaju službene dokaze, sumnja se da Maroko namjerno koristi migracije kao sredstvo političkog pritiska na Madrid. Sličan scenarij dogodio se 2021. zbog diplomatskog spora oko Zapadne Sahare, a novi val nagađanja povezuje se s nedavnim posjetom španjolskog premijera Alžiru, glavnom rivalu Maroka. Index