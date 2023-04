Sličnost postoji, prijatelji su već godinama...

Američki glumac Matthew McConaughey (53) nedavno je otkrio da bi on i glumac Woody Harrelson (61) mogli biti polubraća, iako njih dvojica još nisu napravili DNK test. “Moja djeca ga zovu ujak Woody. Njegova djeca me zovu ujak Matthew. I pogledajte naše fotografije, moja obitelj misli da na puno fotografija na kojima sam ja je zapravo on, a njegova obitelj misli da sam ja na puno fotografija na kojima je on.”, kaže Matthew. Njihove su sličnosti dodatno dovedene u pitanje kada je McConaugheyjeva 91-godišnja majka otkrila da je poznavala Harrelsonova oca koji je bio osuđeni ubojica. “Prije nekoliko godina sjedili smo u Grčkoj i razgovarali o tome koliko smo nas dvojica bliski, ali i naše obitelji. Moja mama je bila tamo i rekla: ‘Woody, poznavala sam tvog tatu.’ Svi smo bili svjesni što to znači”, dodao je McConaughey. Net