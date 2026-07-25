Štednja na steroidima bez poreznog mamurluka
Ministarstvo financija uvodi hrvatski investicijski račun (HIR) za građane
Ministarstvo financija predstavilo je nacrt Zakona o investicijskom računu (HIR) kojim motivira građane na ulaganje umjesto klasične štednje i nekretnina. Piše Dora Koretić za Jutarnji
Ključne stavke investicijskog računa:
- Porezne pogodnosti: Sav ostvareni kapitalni dobitak, kamate i dividende oslobođeni su poreza, čak i pri isplati na tekući račun.
- Limiti uplata: Cjeloživotni limit iznosi 200.000 €, a raste na 250.000 € ako se novac ne podiže prvih pet godina.
- Uvjeti ulaganja: Najmanje 20% portfelja mora biti vezano uz Hrvatsku (ili EU tvrtke na domaćoj burzi), a maks. 50% kod jednog izdavatelja (iznad 20.000 €).