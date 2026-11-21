Jastuk revolucija
Mirno okupljanje u Zagrebu u spomen na Kristiana Josipa Periša i poziv na odgovornost sustava
Na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održano je mirno okupljanje i komemoracija u spomen na 32-godišnjeg kineziologa Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Okupljeni, od kojih su mnogi ponijeli bijele jastuke, pratili su kratke snimke, molitvu i trenutak šutnje te dirljive govore sestre Mihaele i pjevača Marka Kutlića. Obitelj i govornici zatražili su odgovornost nadležnih, promjene u sustavu i šest zahtjeva usmjerenih na savjestan rad institucija, dok su organizatori građane pozvali da ne prekidaju svoje liječenje. Jutarnji, Index