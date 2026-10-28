Modeli i fotografi, žao nam je
Mnogi fotografski studiji se zatvaraju zato što modna industrija prelazi na umjetnu inteligenciju
Modne kuće sve više mijenjaju klasične foto-studije i modele AI tehnologijom radi ogromnih ušteda. Njemački gigant Zalando zatvorio je oba studija u Berlinu ukinuvši 340 radnih mjesta, dok brend About You uz AI modele smanjuje troškove proizvodnje za čak 90 %. Analiza ugovora velikih brendova poput Calvin Kleina i Diesela otkriva da se od modela traži ustupanje prava na lik i tijelo za treniranje AI alata ili zamjenu lica bez dodatne naknade. Sve više tvrtki u potpunosti izbjegava ljude i koristi isključivo sintetičke modele, ostavljajući brojne modne radnike bez posla. PetaPixel