Pazi da ne prokuha u gaćama

Rasprave o ljetnoj (ne)odjevenosti redovito miješaju bonton s medicinskim mitovima. Znanost potvrdno odgovara na samo nekoliko ključnih pitanja: grudnjak ne uzrokuje rak niti nenošenjem učvršćuje grudi, ali je elastična potpora ključna pri vježbanju kako bi se spriječila bol. S druge strane, testisi ne vole pregrijavanje – usko rublje i vrućina mogu privremeno smanjiti kvalitetu spermija, no same bokserice nisu lijek za neplodnost. Odjeća prvenstveno služi za udobnost, regulaciju znojenja i sprječavanje trenja. Medicina poručuje: birajte ono što vam odgovara, jer tijelo ne sluša moralnu policiju. Igor Berecki za Bug