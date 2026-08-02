Moda, moral i medicina: Donje rublje pruža potporu, ali ne kroji zdravlje - Monitor.hr
Danas (11:00)

Pazi da ne prokuha u gaćama

Moda, moral i medicina: Donje rublje pruža potporu, ali ne kroji zdravlje

Rasprave o ljetnoj (ne)odjevenosti redovito miješaju bonton s medicinskim mitovima. Znanost potvrdno odgovara na samo nekoliko ključnih pitanja: grudnjak ne uzrokuje rak niti nenošenjem učvršćuje grudi, ali je elastična potpora ključna pri vježbanju kako bi se spriječila bol. S druge strane, testisi ne vole pregrijavanje – usko rublje i vrućina mogu privremeno smanjiti kvalitetu spermija, no same bokserice nisu lijek za neplodnost. Odjeća prvenstveno služi za udobnost, regulaciju znojenja i sprječavanje trenja. Medicina poručuje: birajte ono što vam odgovara, jer tijelo ne sluša moralnu policiju. Igor Berecki za Bug


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