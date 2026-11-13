Moždani implantati i umjetna inteligencija omogućuju paraliziranim osobama upravljanje računalima mislima - Monitor.hr
Danas (16:00)

Za hands-free surfanje

Moždani implantati i umjetna inteligencija omogućuju paraliziranim osobama upravljanje računalima mislima

Sučelja mozak-računalo (BCI) uz pomoć umjetne inteligencije pretvaraju znanstvenu fantastiku u medicinsku stvarnost, pružajući novu nadu paraliziranim osobama poput 26-godišnjeg Michaela Mehringera, koji danas mislima pomiče pokazivač na ekranu. Osim u rehabilitaciji nakon moždanog udara i upravljanju robotskim udovima, neurotehnologija se ubrzano razvija kroz projekte poput Neuralinka. Ipak, mogućnost dekodiranja unutarnjeg govora i moždanih signala otvara ozbiljna etička pitanja. Stručnjaci stoga upozoravaju na rizike od zlouporabe na radnom mjestu i produbljivanja društvenih nejednakosti, ističući hitnu potrebu za zakonskom zaštitom mentalne privatnosti kao temeljnog ljudskog prava. DW


Slične vijesti

29.01. (12:00)

Klik bez ruke, ali s Elonom

Neuralinkov moždani čip omogućuje paraliziranim osobama upravljanje računalima pomoću misli

Neuralinkov moždani čip, ugrađen u mozak pomoću kirurškog robota, koristi 1024 elektrode za očitavanje živčanih signala povezanih s pokretom. Signali se bežično šalju računalu, gdje ih AI prevodi u konkretne radnje poput pomicanja kursora, tipkanja ili upravljanja uređajima. U britanskom ispitivanju čip omogućuje osobama s teškom paralizom da ponovno koriste računala i telefone bez fizičkog pokreta. U budućnosti se planira primjena za govor, vid i čak upravljanje robotskim tijelima. Index prenosi iskustva jednog paraliziranog muškarca kojem je on ugrađen.

29.05.2025. (01:00)

Stisni play bez joysticka i daljinskog, samo uz pomoć misli

Berecki: Budućnost gaminga i medicine će nam se u budućnosti „uštekavati“ izravno u glavu

Dok Elon Musk paradira s Neuralinkom, projekt Starfish Neuroscience u tišini razvija manje invazivan BCI koji bežično komunicira s mozgom, bez baterije i s preciznim stimuliranjem moždanih regija. Sustav koristi napredne algoritme i TMS za liječenje stanja poput Parkinsona i depresije. U igru ulazi i Valveov Gabe Newell, koji tehnologiju vidi kao budućnost gaminga – gdje ne klikneš “Play”, već samo pomisliš. Prvi testovi na ljudima planirani su do kraja 2025., a entuzijasti već trljaju sinapse. Još da Half-Life 3 koristi tu tehnologiju – i svi bi ugradili čip. Igor Berecki za Bug