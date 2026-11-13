Za hands-free surfanje

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Moždani implantati i umjetna inteligencija omogućuju paraliziranim osobama upravljanje računalima mislima
Sučelja mozak-računalo (BCI) uz pomoć umjetne inteligencije pretvaraju znanstvenu fantastiku u medicinsku stvarnost, pružajući novu nadu paraliziranim osobama poput 26-godišnjeg Michaela Mehringera, koji danas mislima pomiče pokazivač na ekranu. Osim u rehabilitaciji nakon moždanog udara i upravljanju robotskim udovima, neurotehnologija se ubrzano razvija kroz projekte poput Neuralinka. Ipak, mogućnost dekodiranja unutarnjeg govora i moždanih signala otvara ozbiljna etička pitanja. Stručnjaci stoga upozoravaju na rizike od zlouporabe na radnom mjestu i produbljivanja društvenih nejednakosti, ističući hitnu potrebu za zakonskom zaštitom mentalne privatnosti kao temeljnog ljudskog prava. DW