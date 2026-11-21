Kad se na preglede ide samo kad je kritično
Muškarci u Hrvatskoj žive gotovo šest godina kraće od žena
Povodom kampanje Movember, Državni zavod za statistiku objavio je podatke koji otkrivaju značajne razlike između spolova u Hrvatskoj. Iako se rađa više dječaka te su brojniji u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima dominiraju žene (58,7 %). Muškarci čine većinu zaposlenih te u prosjeku imaju 72 eura veću neto plaću i oko 110 eura veću mirovinu. Međutim, žene su brojnije među umirovljenicima jer u prosjeku žive 5,9 godina dulje (82,3 naspram 76,4 godine). DZS stoga ističe važnost prevencije i brige o muškom zdravlju, osobito u borbi protiv raka prostate. Sredinom 2025. u Hrvatskoj živjelo je 1,89 milijuna muškaraca i 1,98 milijuna žena. HRT