Naš Louvre

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Muzej Mimara otvara se 7. studenoga uz novi postav i obnovljen sjaj
Nakon opsežne poslijepotresne obnove vrijedne oko 75 milijuna eura, Muzej Mimara 7. studenoga ponovno otvara vrata za javnost. Zgradi je vraćena izvorna žuta boja pročelja i unutrašnji historicistički oslici iz 19. stoljeća. Novi stalni postav napušta kronologiju te obuhvaća oko 1200 predmeta raspoređenih u tri glavne teme: prirodu, društvo i vjeru, uz usporedni prikaz istočne i zapadne umjetnosti. Muzej uvodi i nove galerije za povremene izložbe u prizemlju, bistro Rougemarin te osvježenu ponudu suvenira, spajajući bogatu baštinu sa suvremenim muzejskim standardima. HRT, tportal… razgovor s ravnateljicom također HRT