Od učiteljice života danas nauči

- 1851. – Pronađena Bašćanska ploča (Index)
- 1890. – Rođena Agatha Christie, poznata spisateljica detektivskih romana i krimića (Famous birthdays)
- 1916. – U Bitci na Sommi Britanci prvi put upotrijebili tenk, Mark I (Tank Museum, Index)
- 1916. – Prije 110 godina osnovana Prva hrvatska tvornica ulja, nakon Drugog svjetskog rata promijenila ime u Zagrebačka tvornica ulja, nakon privatizacije 1993. poduzeće je postalo vlasništvo koncerna Agrokor, a 1995. dobilo naziv Zvijezda. Od ove godine posluje u sklopu osječkog Žita (Lider)
- 1928. – Sir Alexander Fleming otkriva antibiotik penicilin
- 2008. – Propast banke Lehman Brothers i uvod u veliku ekonomsku krizu (Index)
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