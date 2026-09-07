Nekad te i poraz učini većim od života

Richard Nixon je na današnji dan 1974. podnio ostavku na dužnost predsjednika SAD-a. Bio je to vrhunac afere Watergate, političkog skandala koji je započeo dvije godine ranije provalom i postavljanjem prislušnih uređaja u sjedište Demokratske stranke u washingtonskom kompleksu Watergate. Istraga je postupno otkrila povezanost provalnika s Nixonovom kampanjom te pokušaj Bijele kuće da prikrije aferu i opstruira istragu, a Nixon je postao jedini američki predsjednik koji je podnio ostavku. To je prijelomni trenutak u politici, budući da su od tada pojačan nadzor kongresa nad predsjedničkim dužnostima, a istraživačko novinarstvo dobilo na uzletu i prepoznavanju njegove važnosti. Također, povjerenje javnosti prema institucijama je palo, a počelo rasti prema medijima, koji su tada postali agresivniji u odnosu prema političarima. Goran Litvan za Lider