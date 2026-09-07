Na današnji dan - Monitor.hr
Ponedjeljak (22:00)

Nekad te i poraz učini većim od života

Na današnji dan

  • 1533. – Rođena kraljica Elizabeta I. Tudor
  • 1566. – Poginuo Nikola Šubić Zrinski, branio utvrdu Siget od 100 tisuća Osmanlija, iako poražen, usporio je njihov prodor prema Beču (Index),pred odlučujuću bitku umro i Sulejman Veličanstveni
  • 1812. – Završena bitka kod Borodina, jedna od najkrvavijih bitaka u Napoleonovim ratovima, u kojoj su Rusi pod komandom Kutuzova izgubili 44.000 vojnika, a Napoleon 50.000… Napoleon je ušao u Moskvu, no odavde je, vjeruju mnogi, počeo njegov pad
  • 1955. – Rođena glumica Mira Furlan
  • 2008. – Kralj funka Dino Dvornik preminuo prije 18 godina (Nacional)

Na današnji dan


Slične vijesti

02.09. (13:00)

Internet kalendar

Dogodilo se na današnji dan

  • 1945. – Kapitulacija Japana. Potpisana je na američkom ratnom brodu Missouri. Time je završio Drugi svjetski rat (USNI)
  • 1666. – Veliki požar u Londonu uništio je cijeli grad (Index)
  • 1856. – Pokolj u Tianjingu, jedna od najkrvavijih epizoda u kineskoj povijesti, a vođena je protiv vladajuće dinastije Qing (Index)
  • 2007. – Na svjetskom atletskom prvenstvu u japanskoj Osaki Blanka Vlašić je skokom od 205 cm postala svjetska atletska prvakinja.
  • 2008. – Objavljeno prvo beta izdanje Google Chrome za Windows
  • 1964. – Rođen Keanu Reeves
  •  1973. – Umro J.R.R. Tolkien

Na današnji dan

17.08. (15:00)

Od saksofona do slikopisa

Oktavijan Miletić – pionir hrvatskog filma i jazza

Bio je ključna figura hrvatske kinematografije i glazbene scene. Nakon što je iz Beča donio saksofon, postao je pionir zagrebačkog jazza i osnivač prvih lokalnih sastava. Eksperimentiranjem na filmu postigao je međunarodne uspjehe, a 1944. u sklopu NDH režirao je Lisinski – prvi hrvatski dugometražni zvučni i najstariji sačuvani igrani film. Zbog politike režima morao je cenzurirati ilirske i biografske detalje skladatelja. Nakon rata radio je kao snimatelj i dokumentarist, ali mu režija cjelovečernjeg igranog filma više nikada nije bila omogućena. Umro na današnji dan 1987. godine. Filmska nagrada Oktavijan nosi ime njemu u čast. Lider

09.08. (14:00)

Sedma sila, prvi nokaut

Najveći politički skandal 20. stoljeća promijenio je Ameriku, ali i odnos javnosti prema vlasti

Richard Nixon je na današnji dan 1974. podnio ostavku na dužnost predsjednika SAD-a. Bio je to vrhunac afere Watergate, političkog skandala koji je započeo dvije godine ranije provalom i postavljanjem prislušnih uređaja u sjedište Demokratske stranke u washingtonskom kompleksu Watergate. Istraga je postupno otkrila povezanost provalnika s Nixonovom kampanjom te pokušaj Bijele kuće da prikrije aferu i opstruira istragu, a Nixon je postao jedini američki predsjednik koji je podnio ostavku. To je prijelomni trenutak u politici, budući da su od tada pojačan nadzor kongresa nad predsjedničkim dužnostima, a istraživačko novinarstvo dobilo na uzletu i prepoznavanju njegove važnosti. Također, povjerenje javnosti prema institucijama je palo, a počelo rasti prema medijima, koji su tada postali agresivniji u odnosu prema političarima. Goran Litvan za Lider

04.08. (19:00)

Ako ne znate za ovaj rif, u kojem ste svemiru živjeli?

Kako je pjesma ‘You Really Got Me’ grupe The Kinks promijenila povijest rocka

Pjesma „You Really Got Me” engleskog rock benda The Kinks, koju je napisao frontman Ray Davies, objavljena je na današnji dan 1964. godine te je postala hit s kojim su se probili u Velikoj Britaniji i SAD-u. Inspirirana jazz glazbom Gerryja Mulligana i anonimnom djevojkom iz publike, pjesma je prvotno zamišljena na saksofonu. Nakon što su odbacili preproduciranu prvu verziju u korist sirovijeg zvuka, bend je stvorio pjesmu prepoznatljivu po eksplozivnim moćnim akordima (power chords) i distorziji, čime su trajno utjecali na razvoj hard rocka, punka i heavy metala. Medium

10.07. (15:00)

Strujni udar genijalnosti s malo 'buba' u glavi

Na današnji dan rođen Nikola Tesla: Od revolucionarnih izuma do neobičnih životnih fiksacija

Vizionarski izumitelj i fizičar čiji su patenti izmjenične struje i radiotehnologije transformirali svijet, unatoč tome što je ostao bez Nobelove nagrade. Rođen u Smiljanu 10. srpnja 1856., ostvario je karijeru u SAD-u surađujući s Edisonom i Westinghouseom. No, uz genijalnost i napredna predviđanja robotike, Teslin su život obilježile i teške ekscentričnosti: opsjednutost s brojem tri, strast prema golubovima te kontroverzna podrška eugenici. Do samoga kraja u New Yorku ostao je posvećen znanosti, ostavivši neizbrisiv, iako neobičan trag u modernoj povijesti. tportal

  • U Gospiću traje dvodnevni festival ‘Tesla Power of Lights’ (tportal)
07.06. (01:00)

Bilo jednom i ušlo u povijest

Dogodilo se na današnji dan: 6. lipnja

  • 1944. – Drugi svjetski rat: Savezničke snage se iskrcale u Normandiji u najvećem desantu u povijesti, nazvanom “Dan D”
  • 1946. – Osnovana NBA liga, tada pod nazivom Basketball Association of America
  • 1954. – Prijenosom manifestacije “Festival cvijeća” iz Švajcarske počela je s radom Eurovizija, televizijska mreža europskih zemalja
  • 1984. – Tetris, jedna od najpoznatijih video igara, je ugledala svjetlost dana
  • 1799. – Rođen Aleksandar Puškin, poznati ruski književnik
  • 1875. – Rođen Thomas Mann, njemački književnik i nobelovac
  • 1962. – Rođen Massimo Savić
24.05. (17:00)

Sat povijesti

Dogodilo se na današnji dan (24. svibnja)

  • 1626. – Nizozemski kolonijalist Peter Minuit kupio je Manhattan od Indijanaca Algonquina za 24 dolara (što je pomalo mit, valja uzeti i neke druge stvari u obzir, objasnili iz Live Science)
  • 1689. – Stupio je na snagu akt o toleranciji u Engleskoj, kojim je pod izvjesnim uvjetima garantirana sloboda ispovjedanja vjere nonkonformistima, ali su katolici namjerno izostavljeni
  • 1822. – Trupe pod komandom Antonija Josea de Sucrea potukle Španjolce u bitci kod Pichinche, Ekvador postao nezavisan od Španjolske
  • 1844. – Pronalazač telegrafa Samuel Morse poslao prvu telegrafsku poruku na udaljenost od 65 kilometara, iz Washingtona u Baltimore. Poruka glasila: “Što je to Bog učinio?” (“What hath God wrought”)
  • 1883. – Otvoren Brooklynski most koji je povezao Manhattan s Brooklynom
  • 1899. – Otvorena prva javna garaža u SAD-u
  • 1941. – Njemački ratni brod “Bismarck” u Drugom svjetskom ratu potopio britansku vojnu krstaricu “HMS Hood”. Od 1.422 mornara preživjela tri
  • 1941. – Rođen Robert Allen Zimmerman (poznatiji kao Bob Dylan)
  • 1956. – Održana prvo natjecanje za Pjesmu Eurovizije
  • 1964. – U tuči na nogometnoj utakmici u prijestolnici Perua, Limi, izazvanoj odlukom suca da poništi gol domaće ekipe, poginulo više od 300 ljudi
  • 1969. – ‘Get Back’ je postao 17. singl Beatlesa na vrhu američke ljestvice singlova. Godinu kasnije pjesma je uvrštena na ‘Let It Be’ kao posljednja na albumu

Na današnji dan