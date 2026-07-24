Na Netflix stiže true crime dokumentarac o jednom od najpotresnijih zločina u posljednjih pet godina - Monitor.hr
Danas (12:00)

Serija o istinskom slasher hororu

Na Netflix stiže true crime dokumentarac o jednom od najpotresnijih zločina u posljednjih pet godina

Kroz tri epizode serija se vraća na tragični događaj iz studenog 2022. godine, kada je u gradiću Moscow brutalno ubijeno četvero studenata u studentskom kampusu. Osuđeni ubojica Bryan Kohberger dobio je višestruke doživotne kazne, no motiv zločina i dalje ostaje nepoznat. Nije ih ni poznavao. Režiserka Skye Borgman i izvršni producent Joe Berlinger u fokusu drže žrtve i njihove obitelji, uz dosad neviđene policijske snimke i iskaze koji detaljno prikazuju tijek istrage i njezin utjecaj na lokalnu zajednicu. Journal


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19.06. (23:00)

Krimić, ali prema stvarnim događajima

Zašto volimo ‘true crime’

Kao žanr začet je 2014. podcastom Serial koji se bavio ubojstvom 18-godišnje Hae Min Lee iz Baltimorea. True crime nije moderan izum, već evolucija ljudske fascinacije nasiljem koja seže od povijesnih javnih vješanja do suvremenih podcasta. Nekada alat crkve i države za discipliniranje masa te medij za ventiliranje klasnih tenzija (poput priča o Čarugi i sestrama Papin), danas je prvenstveno žanr koji privlači pretežito žensku publiku. Dok neki kreatori pribjegavaju bizarnoj komodifikaciji poput kombiniranja ubojstava sa šminkanjem ili mračnim turizmom, žanr ima i dublji potencijal. Pomicanjem fokusa s individualne patologije na sustavne propuste, rasizam i klasnu kritiku, true crime može postati alat za politizaciju i buđenje društvene odgovornosti kod publike. Novosti

12.02.2025. (10:24)

Tvorci prvog hrvatskog true crime podcasta predstavljaju prvu knjigu – Profil zla

29.03.2024. (17:34)

Mjesto zločina – prvi hrvatski true crime podcast

14.11.2023. (20:00)

Gledam i vjerujem

Rašeta o Dosjeu Jarak: Ubojstvo, napisao je

Dugo najavljivani “Dosje Jarak” postavio je visoke standarde true crime žanra: slika, ton, montaža i režija su bez presedana i zaokružuju prvi dio priče o ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića koje je svojedobno zatreslo regiju, a do danas nemamo odgovor na ključno pitanje: tko ga je naručio. Većina sugovornika zaključila je da odgovore treba tražiti u Crnoj Gori i Švicarskoj, odnosno da je zločin smislila osovina Milo Đukanović – Stanko Subotić Cane – Sreten Jocić (znan i kao Joca Amsterdam). Jocić i Subotić su oslobođeni, a Milu nije ni suđeno. “Đukanović je od Crne Gore napravio malu Kolumbiju na Balkanku, sa velikim dometima”, rekao je biznismen Ratko Knežević. Pukanićeva kći i prijatelji vjeruju, međutim, da je naručitelj bio netko naš. “Nikako se ne mogu oteti dojmu da je ubojstvo naručio netko iz Hrvatske”, rekla je Pukanićeva kći. Čestitke autoru i ekipi za prvu epizodu, izvrstan posao u Zagrebu, smatra Boris Rašeta u svom osvrtu na tjedna zbivanja putem televizije, za Novosti.

26.10.2023. (13:00)

True crime iz našeg sokaka

Andrija Jarak predstavio prvu epizodu Dosjea Jarak. Bavi se ubojstvom Pukanića

Serijal ima četiri epizode, a prve dvije tematiziraju ubojstva osnivača Nacionala Ive Pukanića i šefa Nacionalova unaprjeđenja prodaje Nike Franjića. Potom slijedi epizoda posvećena ubojstvu Ivane Hodak, dok će prvu sezonu zaključiti epizoda posvećena generalu Ivanu Koradeu i njegovom krvavom pohodu koji je završio smrću pet ljudi. Prvi dojam nakon prikazane prve epizode, kažu na Indexu, jest da Dosje Jarak nije o samom atentatu otkrio previše informacija koje i dosad nismo znali. Serijal je visokoproduciran, razgovori s brojnim akterima i svjedocima vremena su više nego pohvalni, no zasad ostavlja dojam pojačane dramatičnosti koja je, naravno, svojstvena true crimeu.

03.02.2022. (22:30)

Netflix and chills

The Tinder Swindler: istinita priča o beskrupuloznom internet prevarantu

Na Netflix je došao novi dokumentarac, The Tinder Swindler, koji vješto portretira Simona Levieva (barem se trenutno tako naziva) kao Tinder prevaranta, zapanjujuće dobro uhodanog u svojevrsnu Ponzijevu shemu. Ovaj prethodno osuđivani Izraelac, na društvenim mrežama lažno se predstavljao kao diler dijamanta i sin milijardera. Kako bi njegove priče dobile na težini, žene bi na spoj izvodio u hotele s 5 zvjezdica te bi im priuštio spontane izlete privatnim avionom. Levieve tri žrtve, od mogućih mnoštvo, u filmu potkrepljuju dokazima; videima, tekstualnim i audio porukama, metode kojima se on okorištavao, a njih dovodio do napadaja panike pa čak i ruba suicida. Opširnije na Guardianu, Esquire-u