Serija o istinskom slasher hororu

Dugo najavljivani “Dosje Jarak” postavio je visoke standarde true crime žanra: slika, ton, montaža i režija su bez presedana i zaokružuju prvi dio priče o ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića koje je svojedobno zatreslo regiju, a do danas nemamo odgovor na ključno pitanje: tko ga je naručio. Većina sugovornika zaključila je da odgovore treba tražiti u Crnoj Gori i Švicarskoj, odnosno da je zločin smislila osovina Milo Đukanović – Stanko Subotić Cane – Sreten Jocić (znan i kao Joca Amsterdam). Jocić i Subotić su oslobođeni, a Milu nije ni suđeno. “Đukanović je od Crne Gore napravio malu Kolumbiju na Balkanku, sa velikim dometima”, rekao je biznismen Ratko Knežević. Pukanićeva kći i prijatelji vjeruju, međutim, da je naručitelj bio netko naš. “Nikako se ne mogu oteti dojmu da je ubojstvo naručio netko iz Hrvatske”, rekla je Pukanićeva kći. Čestitke autoru i ekipi za prvu epizodu, izvrstan posao u Zagrebu, smatra Boris Rašeta u svom osvrtu na tjedna zbivanja putem televizije, za Novosti.