Serija o istinskom slasher hororu
Na Netflix stiže true crime dokumentarac o jednom od najpotresnijih zločina u posljednjih pet godina
Kroz tri epizode serija se vraća na tragični događaj iz studenog 2022. godine, kada je u gradiću Moscow brutalno ubijeno četvero studenata u studentskom kampusu. Osuđeni ubojica Bryan Kohberger dobio je višestruke doživotne kazne, no motiv zločina i dalje ostaje nepoznat. Nije ih ni poznavao. Režiserka Skye Borgman i izvršni producent Joe Berlinger u fokusu drže žrtve i njihove obitelji, uz dosad neviđene policijske snimke i iskaze koji detaljno prikazuju tijek istrage i njezin utjecaj na lokalnu zajednicu. Journal