Više zemlje, manje muke
Na sjeveru Hrvatske počeli prakticirati ‘američki način ukopa’: Manje spomenika, više travnate površine
Na Gradskom groblju u Murskom Središću uveden je “američki način” ukopa koji umjesto klasičnih spomenika koristi ravne ploče i zatravljene površine. Cijena grobnog mjesta s pločom iznosi 2500 eura, uz popust od 10% za prve kupce (požurite dok još nije nestalo). Interes je iznimno velik jer opcija isključuje troškove izrade velikih spomenika i redovito održavanje. Gradonačelnik Dražen Srpak ističe da bi ovaj model mogao smanjiti potrebu za proširenjem groblja, čime ovaj rijedak trend u Hrvatskoj postaje pun pogodak. N1, tportal