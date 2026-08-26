Životinje u fokusu
Najbolje fotografije divljine za 2026. godinu: objavljeni finalisti prestižnog natječaja
Najnoviji izbor pohvaljenih radova s natjecanja Wildlife Photographer of the Year donosi nevjerojatne objektivom uhvaćene trenutke iz prirode, divljine, ali i urbanih sredina (BBC):
- Surova divljina: Polarne medvjedice koje vire u rupe za disanje ptica, orke koje oplakuju uginulu mladunčad i kameleon zarobljen u pješčanoj oluji.
- Neobični suživoti: Ptice koje čiste nosoroge, komarci na glavi najopasnije zmije i umalo pojedenog leptira u skoku žabe.
- Gradski uljezi: Medvjed koji se osvježava u bazenu, žabe na kišnim ulicama Tokija i tužan prizor medvjeda na motoru u cirkusu.
Izložba pobjednika otvara se u listopadu 2026. u Prirodoslovnom muzeju u Londonu.