Tisuće ljudi u zapadnoj Africi koji su uspjeli preživjeti ebolu suočavaju se s kroničnim problemima poput bolova u zglobovima te upalama očiju koje mogu dovesti i do sljepila, upozorili su stručnjaci. Daniel Bausch iz SZO-ova tima koji se brine o preživjelima naveo je kako oko polovica preživjelih prijavljuje bolove u zglobovima, dok probleme s očima ima njih oko 25%. Budući da je posljednja epidemija ebole bila najveća dosad, znanstvenici ne mogu procijeniti jesu li kronični zdravstveni problemi preživjelih neuobičajeni. RTL vijesti