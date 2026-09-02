Najgora epidemija ebole u povijesti DR Konga odnijela više od 3 tisuće života
Od ukupno 6186 potvrđenih slučajeva zaraze. Unatoč naporima vlasti, WHO-a i humanitaraca, bolest se od svibnja proširila na šest pokrajina, uglavnom zbog lošeg praćenja pacijenata, nesigurnosti i otpora lokalnih zajednica. WHO procjenjuje da oko 60% oboljelih umire izvan liječničkih centara. Za soj bundibugyo još ne postoji odobreno cjepivo, pa se zdravstvene djelatnike cijepi cjepivom Ervebo radi pružanja djelomične zaštite. Najgora epidemija ebole bila je od 2014. do 2016. u zapadnoj Africi, u sklopu koje je zaraženo preko 28.600 osoba, a umrlo je više od 11.000 diljem Gvineje, Liberije i Sijere Leone. Le Monde, HRT