Firme s tradicijom

U kategoriji 50 najbrže rastućih od hrvatskih tvrtki plasirali su se: Three of them (tvrtka za web i mobilna rješenja bazirana za B2B i B2C projektima) na 19. mjestu. Flow and Form, tvrtka koja se bavi razvojem rješenja za trgovanje nekretninama završila je na 32. mjestu, a Async Lab, agencija koja se bavi razvojem softvera i aplikacija te digitalnim marketingom i dizajnom, na 33. mjestu. Tu je i Reactor Studio na 37. mjestu, oni se također bave razvojem aplikacija. Iz Deloitta kao zanimljivost ističu i plasman tri hrvatske kompanije kojima je malo nedostajalo da se plasiraju na glavnu listu: Bazzar.hr je tako završio na 52. mjestu, Udonis na 53. mjestu, a NEWTON Technologies Adria na 54. mjestu. U posebnoj kategoriji Zvijezde pozitivnog utjecaja, koja je pokrenuta prošle godine, predstavljene su tri hrvatske tvrtke: partneri .debuga Q i Nanobit, te križevačko-zagrebačka IT agencija Speck. Svih sedam tvrtki iz Hrvatske po prvi put sudjeluju na ovom natječaju. Bug