Svi u kolo

Program slavi doseljavanje, zajedništvo i očuvanje identiteta kroz bogate folklorne sadržaje: Županijsku i Državnu smotru, 23. Festival dječjeg folklora te svečani mimohod s konjskim zapregama. Program u sklopu manifestacije održava se već od 11. rujna, no svečano otvorenje u znaku ovogodišnje teme “Vlak slavonske ravnice” zakazano je za 18. rujna, a uz nastupe stotina kulturno-umjetničkih društava, posjetitelje očekuje i raznolik glazbeni program – od stotinu tamburaša Slavonske rapsodije i tradicionalnih izvođača do onih modernih. Turističke priče